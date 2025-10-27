xs
ปภ.ระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ไออาร์พีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 ที่ผ่านมา นายวิชิต สุทธิโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิธาร จินดามัย ผู้จัดการฝ่าย เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป





