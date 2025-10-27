เริ่มแล้ว! ลอยกระทงสุโขทัย '68 นักท่องเที่ยวรอชมขบวนแห่คึกคัก

สุโขทัย - เริ่มแล้ว “ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย 68” ผู้ว่าฯ นำประกอบพิธีรับอรุณรุ่ง-บวงสรวงบูรพกษัตริย์ ก่อนตั้งขบวนแห่ตามประเพณี ท่ามกลางนักท่องเที่ยวรอชมกันคึกคักตลอดเส้นทาง
วันนี้ (27 ต.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว
โดยช่วงเช้าวันนี้ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะรองผู้ว่าฯ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุขที่วัดตระพังทอง และพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณบูรพกษัตริย์สุโขทัย
ช่วงเย็นเป็นพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 โดยมีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่น และวันเพ็ญเดือน 12 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมจำนวนมาก