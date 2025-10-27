กรอ.กาญจนบุรี วางมาตรการคุมค้าชายแดน–ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเผยตัวเลขการท่องเที่ยวสร้างรายได้กว่า 28,000 ล้านบาท

กาญจนบุรี – จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการดูแลการค้าชายแดน ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น พร้อมวางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการ เผยตัวเลขการท่องเที่ยวสร้างรายได้กว่า 28,000 ล้านบาท
วันนี้ (27 ต.ค.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี (กรอ. จังหวัดกาญจนบุรี) โดยมีนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและหน่วยงานภาครัฐ–เอกชน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ในที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวมเดือนสิงหาคม 2568 พบว่ายังมีสัญญาณหดตัวจากปีก่อน โดยเฉพาะจากภาคการค้าชายแดน ซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ภายในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว แม้อัตราจะชะลอลง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีทิศทางดี โดยในรอบ 9 เดือนแรก มีนักท่องเที่ยวกว่า 11 ล้านคน สร้างรายได้รวมกว่า 28,000 ล้านบาท นักท่องเที่ยวหลักมาจากจีน อินเดีย เกาหลี รัสเซีย และมาเลเซีย
ด้านสินค้าเกษตร ที่ประชุมได้หารือภาวะการค้าชายแดนไทย–เมียนมา ทั้งจุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ซึ่งมีสินค้าหลักเป็นสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมพิจารณามาตรการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ เช่น ข้อเสนอ “ผ่อนผันการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งละไม่เกิน 5 ตัน โดยไม่ต้องมีใบเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ (PMD)” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่กับการควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัย
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2569 การต่อยอดงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในเชิงพาณิชย์และสังคม รวมถึงผลักดันการจัดตั้ง “ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI)” และการส่งเสริมโครงการ Trusted Thailand เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเชิญชวนสถานประกอบการโรงแรมและที่พักเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง