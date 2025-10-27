ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สุดซาบซึ้งใจ เคยถวายงานสร้าง “กรงนกวังไกลกังวล” แด่สมเด็จพระพันปีหลวง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซาบซึ้งใจ ย้อนความทรงจำเมื่อ 24 ปีก่อน ครั้งได้รับโอกาสถวายงานรับใช้ “พระราชินีในดวงใจ” ในโครงการก่อสร้างกรงนกพระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นสะเทือนใจถึงความทรงจำเมื่อ 24 ปีก่อน ที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการก่อสร้าง “กรงนกพระราชวังไกลกังวล” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายณรงวิทย์ เล่าว่า เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 ในสมัยที่ นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยฯ) ได้รับพระราชทานโอกาสให้เข้าถวายงาน โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้รับพระราชานุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างกรงนกภายในพระราชวังไกลกังวล เนื่องจากสมเด็จพระพันปีหลวงทรงโปรดการเลี้ยงนก
“ตอนนั้นผมมีหน้าที่ร่วมออกแบบและสเก็ตช์ภาพกรงนก จนเมื่อทูลเกล้าฯ ถวายแบบขึ้นไป สมเด็จพระพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรแล้วมีรับสั่งให้ดำเนินการก่อสร้างได้ พระองค์ทรงมีพระเมตตาและความละเอียดในทุกขั้นตอน นายณรงวิทย์ กล่าวด้วยความปลื้มปีติ
การก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม และแล้วเสร็จในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ก่อนถวายกรงนกแด่สมเด็จพระพันปีหลวงอย่างสมบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การสวนสัตว์ฯ เข้าร่วมปฏิบัติงานถวายการรับใช้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
นายณรงวิทย์ กล่าวต่อด้วยว่า ช่วงเวลาที่ได้ถวายงานถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรกรงนก และทรงเหลียวมามองพวกเรา ความรู้สึกนั้นยังจำไม่ลืม เป็นความปลื้มปีติที่ยากจะบรรยายได้
“ในวันนี้ ขอน้อมกราบสมเด็จพระพันปีหลวงสู่สวรรคาลัย และจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป”