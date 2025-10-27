ในหลวงพระราชทานผ้าพระกฐินแก่ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ เชิญไปทอดถวาย ณ วัดเขาดินวนาราม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดเขาดินวนาราม จ.ชลบุรี โดยมี พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ และนางฉวีวรรณ คำพา เป็นผู้แทนนำไปทอดถวาย
วันนี้( 27 ต.ค.) เวลา 10.00 น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และนางฉวีวรรณ คำพา เป็นผู้แทนนำไปทอดถวาย เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเขาดินวนาราม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในการนี้ มีข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานพระราชประเพณีอันงดงามของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงสืบทอดต่อเนื่องมายาวนาน
พิธีทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โดยก่อนเริ่มพิธี ผู้ร่วมงานพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง
ดร.ฉวีวรรณ กล่าวว่า การได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินในปีนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของผู้จัดและคณะศรัทธาทั้งหลาย ที่ได้มีโอกาสน้อมนำผ้าพระกฐินไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ดร.ฉวีวรรณ กล่าวด้วยความซาบซึ้งว่า “การได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และจะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง พร้อมส่งเสริมให้คนไทยยึดมั่นในคุณงามความดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และร่วมสร้างบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้”