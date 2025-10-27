พาณิชย์จังหวัดสระแก้วตรวจสอบร้านจำหน่ายเสื้อผ้าในพื้นที่ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาสีดำ

สระแก้ว- พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาจำหน่ายเสื้อผ้าสีดำ ป้องกันการขายเกินราคาในช่วงที่ประชาชนร่วมไว้อาลัย “แม่ของแผ่นดิน” ประชาสัมพันธ์พบเห็นขายเกินราคาแจ้ง 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง
วันนี้ (27 ต.ค.) นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นักวิชาการพาณิชย์จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าประเภทเสื้อผ้าสีดำ ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด ตลาดสระแก้วและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ หลังได้รับรายงานว่าร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสีดำบางร้านฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นสูงกว่าปกติหลังพบความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีมากขึ้นในช่วงไว้อาลัย “แม่ของแผ่นดิน”
พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่พบว่าร้านจำหน่ายเสื้อผ้าใดมีการขายเกินราคา อีกทั้งยังร้านค้าให้ความร่วมมือปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดำซึ่งเป็นสินค้าที่ประชาชนมีความต้องการสูง
“ พาณิชย์จังหวัด ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกร้านที่เข้าใจสถานการณ์และไม่ซ้ำเติมประชาชนในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า ร้านค้าหลายแห่งยืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาสินค้า แม้ต้นทุนบางส่วนจะเพิ่มขึ้นบ้างก็ตาม เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าสำหรับการไว้ทุกข์ได้อย่างทั่วถึง”
นายสุดใจ ยังกล่าวอีกว่าหลังจากนี้จะออกตรวจสอบราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและอำเภอต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงเวลาสำคัญของชาติ พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากพบการจำหน่ายสินค้าเกินราคา สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าที่ร้าน “พี่ลำพู” ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ศาลากลางจัวหวัดที่มีกลุ่มลูกค้าประจำเป็นข้าราชการและลูกจ้างในศาลากลางฯ ก็ได้นำเสื้อผ้าสีดำมาวางจำหน่ายทั้งเสื้อผู้หญิงและผู้ชาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งประชาชนและข้าราชการที่ทำงานในศาลากลางจังหวัดสระแก้วเช่นกัน และยืนยันว่าจะไม่มีการขึ้นราคาแม้จะมีความต้องการจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
ทั้งนี้นอกจากเสื้อผ้าสีดำ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนใน จ.สระแก้วแล้ว จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวยังพบว่าสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการไว้ทุกข์ไม่ว่าจะเป็น โบว์สีดำ กระเป๋าสีดำ กิ๊ฟติดผม ฯลฯ ก็ได้รับความนิยมจากประชาชนเช่นกัน
รวมทั้ง “เลขมงคล” ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อาทิ เลข 93, 24 รวมถึงทะเบียนรถขบวนแห่พระศพ ที่ถูกประชาชนแห่ซื้อจนหมดทุกแผงลอตเตอรี่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ส่วนบรรยากาศในพื้นที่ จ.สระแก้ว ในช่วงเช้าวันจันทร์พบว่าเป็นด้วยความโศกเศร้าและสงบนิ่ง ข้าราชการ ลูกจ้าง แม่ค้า และประชาชนทั่วไปต่างพร้อมใจกันสวมชุดดำเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 “แม่ของแผ่นดิน” ที่ประชาชนต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้