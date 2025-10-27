อดีตช่างภาพตามเสด็จเปิดเผยความประทับใจ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อุบลราชธานี-อดีตช่างภาพรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เปิดภาพความทรงจำประทับใจ หลังจากที่รับเสด็จพระองค์ท่านเมื่อครั้งเยือนจังหวัดอุบลราชธานีหลายสิบปีก่อน
นายปัญญา แพงเหล่า ข้าราชการบำนาญ อดีตรับหน้าที่เป็นช่างภาพที่คอยตามเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เล่าถึงความความทรงจำและความประทับใจในการตามเสด็จแต่ละครั้งว่า ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาตนมีโอกาส ได้ตามเสด็จพระองค์ท่านหลายครั้ง เมื่อปี 2519 ช่วงนั้นเรียน ปวช. ตนมีกล้องถ่ายรูปแล้ว ตนได้โอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ทุ่งศรีเมือง มีโอกาสได้บันทึกภาพในการประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจิมศาลหลักเมือง ตนเองเป็นผู้ที่บันทึกภาพด้วยตัวเอง และได้ส่งภาพให้กับสำนักราชเลขาฯ หอจดหมายเหตุเก็บเอาไว้ และยังติดไว้ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีถึงทุกวันนี้
ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ตนได้รับมอบหมายให้เป็นช่างบันทึกภาพในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ชาสุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และออกติดตามพระราชกรณียกิจในพื้นที่ชายแดนโรงเรียนต่าง ๆ เช่น ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ศูนย์ศิลปาชีพที่อำเภอบุณฑริก ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอโขงเจียม ซึ่งภาพเหล่านี้บางส่วนก็ได้บันทึกภาพไว้ ส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำและก็น้อมสำนึกในพระมหาคุณอย่างสูง
เรื่องความประทับใจ ตนจดจำพระราชจริยวัตรอันงดงาม พระองค์เสด็จที่บุญฑริก ตอนนั้นตนอยู่ห่างจากพระองค์ประมาณ 5 เมตร ได้รับฟังพระองค์ตรัสกับประชาชนด้วยความนุ่มนวล อ่อนหวาน โดยเฉพาะท่านจะชอบตรัสสอบถามประชาชนว่า เรื่องผ้าไหมทอมือนี่ทำยังไง เลี้ยงหม่อนไหมยังไง แล้วเอาไปขายยังไง และใครรับซื้อบ้าง มีคำหนึ่งที่จำได้ไม่ลืม ท่านบอกว่า “เดี๋ยวจะดูแลให้” อันนี้ทำน้ำตาแทบไหล เพราะเห็นพระองค์พูดกับประชาชน ไม่ถือพระองค์
“เราก็เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มีโอกาสได้รับใช้เบื้องยุคลบาท ได้บันทึกภาพตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จึงมีความสำนึกในพระมหาคุณที่ท่านได้มีเมตตากับชาวอุบลราชธานีและพี่น้องชาวไทย”
นายปัญญา ยังกล่าวอีกว่า ทราบข่าวสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต ตนก็รู้สึกเสียใจ เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำพระราชโครงการพระราชดำริต่างๆ มาปฏิบัติ ไม่ว่าทั้งส่วนตัว ทั้งส่วนราชการ แล้วก็ขยายผลไปยังประชาชน ก็จึงทำให้สำนึกว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเฝ้ารับเสด็จและใกล้ชิดและอีกหลายครั้งก็เฝ้ารับเสด็จตามวาระต่างๆ ก็รู้สึกเสียใจมาก
จะขอจดจำพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่ในจิตใจของเราตลอดไป และจะน้อมนำปณิธานต่างๆ รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ไปขยายผลให้กับพี่น้องประชาชนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดไป