จีนหาย..เชียงรายเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดาวน์ทาวน์-ยึดโยงศิลปะ หวังเพิ่มยอดไฮด์ซีซัน

เชียงราย – นักท่องเที่ยวจีนยังหาย-สถิติคนเที่ยว/เม็ดเงิน ปี 68 วูบจากปี 67 เกือบครึ่ง ..ภาคธุรกิจเชียงรายเร่งหารือ อปท.พัฒนาดาวน์ทาวน์ปั้นทางเดินเที่ยว ยึดโยงเมืองศิลปะผ่านหอศิลป์ร่วมสมัยที่มีกิจกรรมทุกเดือน พร้อมเร่งฟื้นตำนานดอยตุง-หนุนกลุ่มชาติพันธุ์ ดึงต่างชาติเข้าเพิ่มยอดไฮซีซัน
นายวิโรจน์ ชายา ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.เชียงราย เปิดเผยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวตลอดปี 2568 ใกล้เคียงกับปี 2567 แม้จะไม่มีปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมรุนแรง แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาน้อยลง ขณะที่ จ.เชียงราย ยังคงมีนักท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนเป็นคนไทย 70% และชาวต่างชาติ 30% เช่นเดิม
ดังนั้นเพื่อพยายามเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.เชียงราย จึงได้หารือกับเทศบาลนครเชียงรายในการพัฒนาพื้นที่ตัวเมืองหรือดาวน์ทาวน์ เชื่อมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 1 หอนาฬิกา และที่อื่นๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวกันได้ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนซึ่งได้รับการตอบรับจากทางเทศบาลนครเชียงรายเป็นอย่างดี
นอกจากนี้คงต้องส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายหรือหอศิลป์ ที่ศิลปินชาวเชียงรายมีการนำเสนอผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน รื้อฟื้นตำนานและประวัติศาสตร์ดอยตุง สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมผลผลิตชาและกาแฟ เป็นต้น
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสนใจและพากันเดินทางมาเยือนเชียงราย มากขึ้น ทั้งนี้คาดหวังว่าฤดูหนาวหรือไฮด์ซีซันนี้จะมีนักท่องเที่ยวมากันเพิ่ม โดยเฉพาะจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ และเป็นที่น่าดีใจเมื่อช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศสิงคโปร์มาเยือนเพิ่มขึ้นจากเดิมสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน ก็เพิ่มเป็น 3 เที่ยวบินแล้ว
สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ห้องพักต่างๆ ฯลฯ ใน จ.เชียงราย มีประมาณ 400 แห่ง มีห้องพักรวมกันกว่า 20,000 ห้อง และเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรม จ.เชียงราย ประมาณ 100 แห่ง มีห้องพักรวมกันประมาณ 4,000 ห้อง ล่าสุดยังมีกลุ่มทุนนอกพื้นที่เข้ามาสร้างโรงแรมใหม่รอบมุมเมืองเชียงรายอีก 4-5 แห่งๆ ละประมาณ 50 ห้อง
สำรับสถิตินักท่องเที่ยว จ.เชียงราย ในปี 2567 มีนักท่องเที่ยวไปเยือนจำนวน 6,193,932 คน แบ่งเป็นชาวไทย 5,364,667 คน และชาวต่างชาติ 829,265 คน สร้างรายได้เข้าจังหวัดประมาณ 49,420.04 ล้านบาท และในปี 2568 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.มีนักท่องเที่ยวไปเยือนประมาณ 3,378,757 คน ทำรายได้เข้าจังหวัดเกือบ 26,000 ล้านบาท.