มอเตอร์เวย์จีน-ไทยยังนิ่ง! ลาวหันพัฒนาในประเทศ จีนจ้องจองที่บึงกาฬ-บอลิคำไซ รับสะพานน้ำโขง 5

สามเหลี่ยมทองคำ – ส่องโปรเจกต์มอเตอร์เวย์จีน(ตอนใต้)-บ่อเต็น-บ่อแก้ว-ไทย 3,800 ล้านดอลลาร์ฯ เส้นทางคู่ขนานถนนสายอาร์สาม ยังนิ่ง ลาวยังเงียบ ขณะที่พ่อค้าจีนเริ่มจ้องจองที่แถบบึงกาฬ-บอลิคำไซ รับสะพานข้ามโขงแห่งที่ 5 เชื่อมแหล่งผลไม้ตะวันออก-ภาคกลาง ใกล้ขึ้นอีก
กรณีมีรายงานว่าทางการประเทศจีนมีโครงการจะสนับสนุนให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ทำการก่อสร้างทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์สายเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ติดชายแดนจีน-เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ติดชายชายแดนไทย เพื่อให้เชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ จ.เชียงราย
มอเตอร์เวย์ที่ว่า จะช่วยย่นระยะทางระหว่างไทย-จีน เหลือเพียง 176.3 กิโลเมตร จากเดิมใช้ถนนอาร์สามเอ ที่มีระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร ถูกออกแบบเป็นถนนกว้าง 21 เมตร 4 ช่องจราจร คาดว่าจะใช้งบประมณ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำหนดความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาเดินทางเพียง 2-3 ชั่วโมง จากเดิมที่ใช้นานถึง 6-8 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวกลับเงียบหายไปโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ ใน สปป.ลาว
นายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย กล่าวว่าการประชุมหารือที่ผ่านมาทางการ สปป.ลาว ยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับเส้นทางสายนี้ และมีแนวโน้มว่าจะให้ความสำคัญในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในประเทศให้มากมากกว่า แต่ท่าทีของประเทศจีนนั้นยืนยันจะให้การสนับสนุนเพื่อก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายนี้อย่างเต็มที่ ดังนั้นมอเตอร์เวย์จีน-ไทย สายนี้จะเกิดหรือไม่จึงยังไม่อาจคาดการณ์ได้ แต่การขนส่งสินค้าไทย-จีน จากภาคเหนือของประเทศไทยยังคงทำได้ผ่านถนนอาร์สามเอดังกล่าว
รายงานจากสำนักงานศุลกากรภาค 3 ระบุว่าในปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่เดือน ต.ค.2567-ก.ย.2568 ด่านศุลกากรเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเชื่อมกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ทางสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 มีการส่งออกสินค้ามูลค่า 42,099.333 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลไม้สด เครื่องอุปโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ และนำเข้า 19,019.138 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลไม้สด ผักสด ดอกไม้สด เหล็ก ฯลฯ โดยมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว บนถนนอาร์สามเชื่อมไทย-สปป.ลาว-จีน อย่างต่อเนื่อง
แหล่งข่าวชายแดน จ.เชียงราย ระบุว่า ล่าสุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 เชื่อม จ.บึงกาฬ กับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว กำลังจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2568 นี้ จึงคาดว่าจะเพิ่มเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีน ให้มากขึ้นโดยทางการจีนได้แจ้งผู้ประกอบการค้าของเขาว่าให้เริ่มไปจับจองพื้นที่ในบึงกาฬ และแขวงบอลิคำไซ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าได้แล้ว เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถเชื่อมตลาดจีนกับพื้นที่ปลูกผลไม้ในภาคตะวันออก-ภาคกลางได้ใกล้กว่า ดังนั้นในอนาคตอาจเห็นการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ระหวางภาคตะวันออก-ภาคอีสาน-ตลาดจีน ที่คึกคักมากขึ้น