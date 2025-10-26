เพราะมี “พระราชินี” ฉันจึงมีงานทำ — ฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน อ่างทอง แหล่งสร้างอาชีพตามรอยพระราชดำริ

อ่างทอง - เพราะมี “พระราชินี” ฉันจึงมีงานทำ ชาวบ้านวัย 72 ปี กล่าวด้วยความซาบซึ้ง หลังได้ทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หนองระหารจีน มาตั้งแต่เริ่มต้นกว่า 19 ปี โครงการนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ช่วยให้คนในชุมชนมีอาชีพอย่างยั่งยืน
วันนี้( 26 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายใน โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านหนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง หนึ่งในสองโครงการฟาร์มตัวอย่างที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างอาชีพให้ราษฎรในท้องถิ่นสามารถประกอบอาชีพใกล้บ้าน และอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างพอเพียง
นางลำเพย จิตวิปูน อายุ 72 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลบ้านอิฐ ซึ่งทำงานในโครงการแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี 2549 เล่าว่า ฉันทำงานที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าไม่มี ‘พระราชินี’ ฉันก็คงไม่มีงานทำ ทุกวันนี้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้ สำคัญได้อยู่กับครอบครัว ไม่ต้องออกไปหางานทำต่างพื้นที่
เธอเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ช่วงเริ่มต้นได้รับค่าตอบแทนวันละ 150 บาท และปัจจุบันได้รับวันละ 180 บาท แม้จะไม่มากนัก แต่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเดินทางออกไปทำงานไกล
โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูก แหล่งน้ำ โรงเรือนเพาะกล้าไม้ และโรงเรือนปลูกผักหลากหลายชนิด โดยดำเนินงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้
นอกจากจะเป็นแหล่งจ้างงานแล้ว โครงการยังเปิดเป็น ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาแนวทางการเกษตรแบบพอเพียง พร้อมทั้งจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลผลิตจากแรงงานของคนในชุมชนเอง
“ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่ทำงาน แต่เป็นสถานที่ที่หล่อหลอมความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงห่วงใยราษฎรให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีชีวิตที่มั่นคง” นางลำเพย กล่าวทิ้งท้าย