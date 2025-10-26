ชาวเชียงใหม่พร้อมใจน้อมถวายสักการะแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เชียงใหม่ - ชาวเชียงใหม่พร้อมใจร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมแสดงความไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (26 ต.ค. 68) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามแสดงความอาลัย ที่ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่เริ่มเปิดให้เข้าร่วมพิธี พบว่าข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แต่งกายไว้ทุกข์ต่างพากันเดินทางเข้าร่วมพิธีกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย ซึ่งกิจกรรมนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมได้จนถึงเวลา 16.00 น.