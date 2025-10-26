กาญจนบุรี - KNU ลดธงครึ่งเสา-ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” สวรรคต สั่งหน่วยแนวชายแดนร่วมไว้อาลัย 30 วัน – ชาวทองผาภูมิซาบซึ้งรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
วันนี้ (25 ต.ค.) สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) จังหวัดมะริด–ทวาย กองพลน้อยที่ 4 ได้ประกาศลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประชาชนชาวไทย
ในแถลงการณ์ของ KNU ระบุว่า “พวกเรา คณะผู้นำและสมาชิกแห่งสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์จะทรงเป็นที่จดจำตลอดไปในฐานะพระราชินีผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกร ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระปรีชาญาณเป็นแสงสว่างนำทางให้กับผู้คนมากมาย รวมถึงประชาชนชาวกะเหรี่ยงด้วย พวกเราขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียสมเด็จพระราชินีผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระองค์นี้ด้วยความอาลัยยิ่ง”
ทั้งนี้ พลจัตวา โพเล (ผู้การสิงห์โต) ผู้บังคับการกองพลน้อยที่ 4 KNU ได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้การดูแลตามแนวชายแดน ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึงชุมพร ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา 30 วัน ตามประกาศของรัฐบาลไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่ชายแดนไทย โดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนต่างร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโครงการพระราชดำริที่บ้านทิพุเย
นายสมใจ มาโนช อายุ 89 ปี ตัวแทนชาวทองผาภูมิ เล่าด้วยน้ำตาว่า “ท่านเคยเสด็จมาดูการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงและชาวแม้วที่บ้านทิพุเย สอนการทอผ้าและพูดคุยอย่างใกล้ชิด พอทราบข่าวท่านสวรรคต รู้สึกเสียใจมาก ท่านเป็นแม่ของแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ให้กับคนไทยมากมาย”
ขณะที่ นางบุหงา มาโนช ภรรยาวัย 89 ปี กล่าวด้วยความอาลัยว่า “ท่านเป็นแม่ของชาติ ดูแลทุกอาชีพ ทั้งชาวเขา คนยากจน ทรงงดงาม สมเป็นแม่พิมพ์ของแผ่นดิน และเป็นคู่บุญบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9”
ด้าน นายศราวุธ ศรีทันดร นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประดับผ้าขาวดำบริเวณสำนักงานเทศบาล และลดธงครึ่งเสาตามประกาศสำนักพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป พร้อมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี