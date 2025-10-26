ชาวบ้านร้อง!ล่าสุด ตร.เมืองเลยออกกวาดจับเด็กแว้นได้ 29คน เผยงบปี68จับแต่งซิ่งได้ถึง7,000คัน

เลย-ตำรวจเมืองเลยออกกวาดจับกลุ่มอันธพาลสองล้อแว้นมอเตอร์ไซค์แข่งรถในทาง สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านจนต้องร้องเรียน ไล่จับได้ 29 คน เป็นผู้ใหญ่ 10 คน เยาวชน 14 คนและเด็กอีก 5 คน เล็งเอาผิดพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ดูแลลูกหลาน เผยในปี 68 ยึด จยย.แต่งซิ่งและท่อไอเสียเสียงดังแล้วกว่า 7,000 คัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำการแถลงข่าวดำเนินคดีเด็กแว้นรวมกลุ่มแข่งรถในทาง – ฟ้องศาลและริบรถตามกฎหมาย พร้อมด้วย พลตำรวจตรี วีระเดช เลขะวรกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พันตำรวจเอก ยุทธวัฒน์ โชคชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พันตำรวจเอก วรชัย บางยี่ขัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย นายประชา แสนกลาง อำเภอเมืองเลย โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด 29 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 10 คน เยาวชน 14 คน และเด็ก 5 คน
พ.ต.อ. วรชัย บางยี่ขัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย เปิดเผยว่า สถานีตำรวจภูธรเมืองเลยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของวัยรุ่นแข่งรถจักรยานยนต์ในทาง สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยและผู้สัญจร โดยเฉพาะบริเวณถนนมลิวรรณ สายอำเภอเมืองเลย – วังสะพุง ช่วงหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรพืชไร่ ต.นาโป่ง ซึ่งมีการรวมกลุ่มแข่งขันรถในช่วงเวลาดึกต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
โดยรวมตัวครั้งละ 50 - 70 คัน ในช่วงหลังเที่ยงคืน เจ้าหน้าที่จึงได้ปรับแนวทางการปฏิบัติงาน โดยนำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงติดตั้งในพื้นที่ เพื่อบันทึกภาพและระบุตัวผู้กระทำผิดได้อย่างชัดเจน ทั้งใบหน้าและทะเบียนรถ ส่งผลให้สามารถดำเนินคดีผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด 29 ราย พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลาง 20 คัน
ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดเหล่านี้ เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 134 ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบรถที่ใช้ในการกระทำความผิดตามคำสั่งศาล
สำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งดำเนินคดีตามกฎหมาย และผู้ปกครองอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในข้อหาปล่อยปละละเลย หรือสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ด้าน นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเสริมว่า การจับกุมผู้ต้องหารเหล่านี้ได้ จะช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ พร้อมฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักว่า การแข่งรถในทางเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่อาจแก้ไขได้ โดยปีงบประมาณ 2568 มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งและท่อไอเสียเสียงดังแล้วกว่า 7,000 คัน