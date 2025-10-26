ฉะเชิงเทรา - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายมนัส เสือเปลี่ยว และนางฉวีวรรณ คำพา เป็นผู้แทนนำไปทอดถวาย
วันนี้ ( 26 ต.ค.) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายมนัส เสือเปลี่ยว รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 ระดับ 10 และ นางฉวีวรรณ คำพา นำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดบางสมัคร ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการนี้ มีข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานพระราชประเพณีอันงดงามของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงสืบทอดต่อเนื่องมายาวนาน
พิธีทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โดยก่อนเริ่มพิธี ผู้ร่วมงานพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง