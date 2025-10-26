ร้านค้าที่หนองคายจัดหาเสื้อดำให้ประชาชนเลือกซื้อใส่ไว้ทุกข์

หนองคาย-ร้านค้าในตัวเมืองหนองคาย จัดเตรียมเสื้อดำ ให้ประชาชนเลือกซื้อไว้สวมแสดงความอาลัย ขณะที่หน่วยงานราชการหาซื้อผ้าไม้สีขาว ดำ ประดับองค์กรแสดงความอาลัยต่อการสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้(25ต.ค.)ร้านค้า ร้านขายเสื้อผ้าในตัวเมืองหนองคาย ได้นำเอาเสื้อผ้า เสื้อแขนสั้น แขนยาว มาวางจำหน่ายหน้าร้านเพื่อให้ประชาชนชาวหนองคายได้เลือกซื้อสวมใส่ ถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ ลดลงธงลงครึ่งเสา และจัดซื้อผ้าขาว ผ้าดำ นำไปผูกตามบริเวณอาคาร สถานที่ หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อถวายความอาลัย ขณะที่ประชาชนก็พากันสวมใส่เสื้อสีดำแสดงออกถึงความไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ การสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของปวงชนชาวไทยที่ได้สูญเสียแม่ของแผ่นดิน.