เสื้อดำใส่ไว้ทุกข์ที่อุบลฯขายดีจนบางไซส์ขาดตลาด

อุบลราชธานี-จังหวัดอุบลราชธานี เสื้อดำใส่ไว้ทุกข์เริ่มขาดตลาด หลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บรรยากาศการซื้อเสื้อดำเพื่อใส่ไว้ทุกข์ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ตลาดนิกรธานี อ.เมืองอุบลราชธานี มีลูกค้ามาเลือกซื้อเสื้อสีดำกันจำนวนมากกว่าปกติ ทำให้เสื้อบางไซต์เริ่มขาดตลาด
โดยแม่ค้าระบุว่า เมื่อวานมีลูกค้ามาเลือกซื้อกันจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ส่วนราคาขายเริ่มตั้งแต่ 150 บาทไปจนถึง 180 บาท และที่เป็นผ้าคอตตอนราคาประมาณ 200 บาท
นางปริษา บุญสิทธิ์ แม่ค้าขายเสื้อระบุว่า เสื้อดำเริ่มขายดีมาตั้งแต่เมื่อวาน ลูกค้าตื่นตระหนกตกใจบางคนไม่มีก็มาหาเลือดซื้อ บางคนมีก็มาซื้อเพิ่ม ทำให้สินค้าเริ่มขาดสต็อกบางไซต์ไม่มีขายแล้ว ส่วนราคาขายเริ่มจากตัวละ 150 บาทถึง 180 บาท ราคา 200 กว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตทั้งของผู้หญิงผู้ชาย
"ตอนที่รู้ข่าวท่านเสด็จสวรรคตรู้สึกตกใจและอึ้งไปพักหนึ่ง และคิดว่าคนต้องเริ่มมาหาซื้อเสื้อดำ ดีที่ร้านพอมีเสื้อดำติดร้านไว้อยู่ จากวันนี้ไปก็จะเริ่มไม่มีของแล้ว เพราะถามไปที่กรุงเทพฯ ก็เริ่มไม่มีของแล้ว เพราะทุกคนตั้งตัวไม่ทัน"