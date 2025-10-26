พสกนิกรและช้างอยุธยาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ภายหลังเสด็จสวรรคต

พระนครศรีอยุธยา – พสกนิกรชาวอยุธยา พร้อมเหล่าควาญช้างและคชสารจากวังช้างอยุธยา แล เพนียด ร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายหลังเสด็จสวรรคต
วันนี้ ( 26 ต.ค.) นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยา แล เพนียด พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ควาญช้าง ชาวบ้าน และช้างอีก 9 เชือก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยได้อาราธนา พระครูเกษตรจันทวิมล (พระอาจารย์แดง) เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ ณ หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ภายในพิธี เหล่าควาญช้างและช้างทุกเชือกได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงเมตตาและทรงอุปถัมภ์การอนุรักษ์ช้างไทยมาโดยตลอด บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ประชาชนต่างพร้อมใจกันแต่งกายชุดดำ แสดงออกถึงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
นายลายทองเหรียญ เปิดเผยด้วยน้ำตาคลอว่า “ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงดำรงพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงอุปถัมภ์การอนุรักษ์ช้างไทย ทรงห่วงใยช้างทุกเชือก และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารักษาช้างไทยไว้คู่แผ่นดิน พระมหากรุณาธิคุณนี้จะสถิตอยู่ในใจเราตลอดไป”
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า เคยมีโอกาสนำช้างเข้ารับสนองพระราชกรณียกิจต่อหน้าพระที่นั่ง และได้รับพระราชดำรัสให้ “ดูแลช้างให้ดี เลี้ยงให้เชื่อง อยู่กับคนได้” ซึ่งตนได้น้อมนำมาปฏิบัติจนสามารถขยายพันธุ์ช้างเกิดในแผ่นดินอยุธยากว่า 100 เชือก
นายลายทองเหรียญ กล่าวปิดท้ายว่า “วันนี้เราชาววังช้างอยุธยามาร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ และจะน้อมนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติตลอดไป พร้อมกันนี้จะนำช้างและควาญช้างเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อร่วมถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ พระบรมมหาราชวังด้วย”
สำหรับวังช้างอยุธยา แล เพนียด ถือเป็นแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ช้างไทยและสืบสานภูมิปัญญาการเลี้ยงช้าง รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมช้างไทยที่สำคัญของประเทศ