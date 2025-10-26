ชาวขอนแก่นร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้ว่าฯขอนแก่นนำประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง ท่ามกลางความโศกเศร้าและอาลัย
เช้าวันนี้(26 ต.ค.) ที่พระธาตุ 9 ชั้น วัดหนองแวงพระอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ พสกนิการชาวจังหวัดขอนแก่น ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดให้พสกนิกรชางจังหวัดขอนแก่น ได้สรงน้ำพระบรมศพ ภายใน พระมหาธาตุ 9 ชั้น ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น. ขอให้ประชาชนที่จะมาสรงน้ำพระบรมศพ ได้แต่งกายชุดสุภาพ เพื่อถวายความอาลัย และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้.
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในสมุดลงนามถวายความอาลัย ก่อนจะถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และได้สรงน้ำพระบรมศพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย