(คลิป)น่าทึ่ง!รถเข็น“ปิ้งไก่ข้าวเบือ”เมนูก้นครัวบุ่งน้ำเต้า ไม้ละ 10 ไม่เคยปรับขายได้วันละหมื่น ไม่เกินเที่ยงเกลี้ยง

เพชรบูรณ์ - ตามพิสูจน์เมนูก้นครัวชาวบุ่งน้ำเต้า เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน.. “ปิ้งไก่ข้าวเบือ”ตั้งเตาย่างบนรถเข็นจนหอมกลิ่นสมุนไพร ขายไม้ละ 10 มานานกว่า 30 ปี ไม่เคยขึ้นราคา ชาวบ้าน-นักท่องเที่ยวแวะซื้อคู่ข้าวหลาม ทำเงินได้วันละเป็นหมื่น ใครมาหลังเที่ยงอดกิน
ทุกเช้า..แยกบุ่งน้ำเต้าถนนสายสระบุรี - หล่มสัก ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จะมีทั้งชาวบ้าน คนทำงาน และนักท่องเที่ยว แวะเวียนเข้าร้านรถเข็น “ปิ้งไก่ข้าวเบือและข้าวหลาม” อีกหนึ่งอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อจากก้นครัวชาวบุ่งน้ำเต้า-เพชรบูรณ์ ที่ทำสืบทอดกันมายาวนาน และด้วยลูกค้ามีมาไม่ขาดสาย ไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้ว
นายนิรัตน์ โตมา อายุ 43 ปี เจ้าของร้านรถเข็น “ปิ้งไก่ข้าวเบือป้าเก๊าะ แยกบุ่งน้ำเต้า” เปิดเผยว่าตนทำรถเข็นปิ้งไก่ข้าวเบือ สืบทอดจากแม่มากว่า 15 ปีแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นแม่ได้ขายปิ้งไก่ข้าวเบือนานกว่า 15 ปี กระทั่งอายุมากขึ้นทำไม่ไหวตนจึงมาทำแทน แต่ก็ยังคงความอร่อย ข้าวเบือถึงเครื่องแกง เวลานำมาปิ้งมาย่างก็จะหอมกลิ่นสมุนไพร มีความเผ็ดเล็กน้อย กินกับข้าวหลามก็จะยิ่งเพิ่มอรรถรสมากยิ่งขึ้น
แต่ละวันหลังจากขายเสร็จก็จะกลับไปพักผ่อน บ่ายๆ ก็จะเตรียมทำข้าวเบือ โดยการนำข้าวเหนียวไปแช่น้ำจนได้ที่ นำมากวนรวมกับกะทิ-พริกแกง ที่ทำจากสมุนไพร เช่น พริก ขิง กระเทียม พริกไทย ตั้งไฟอ่อนๆ กวนไปเรื่อยๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง จนข้าวเหนียวสุดและเหนียวได้ที่จึงยกลง จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการเตรียมไก่ที่ ก็จะเลือกเอาเฉพาะเนื้อไก่ นำมาปิ้งย่างจนสุก แล้วเก็บใส่ภาชนะเก็บความร้อนเตรียมขายในตอนเช้า
ส่วนข้าวหลามก็จะเผาในช่วงเย็นเพื่อเตรียมไว้ขายกินคู่กับปิ้งไก่ข้าวเบือในช่วงเช้า โดยขายในราคามัดละ 50 บาท ใน 1 มัดจะมีประมาณ 4-6 กระบอก แล้วแต่ขนาดของกระบอกข้าวหลาม
“ทุกๆวันจะเปิดร้านตั้งแต่เวลาประมาณ 6 โมงเช้าก็จะนำข้าวเบือที่เตรียมไว้มาหุ้มไก่ที่ปิ้งย่างเตรียมไว้แล้วเหมือนกัน จากนั้นก็นำไปย่างไฟอ่อนๆ เพื่อให้สมุนไพรซึมเข้าไปในเนื้อไก่ รวมทั้งทำให้สมุนไพรมีกลิ่นหอมน่ากิน”
ลูกค้าบางรายโดยเฉพาะเด็กๆที่กินเผ็ดไม่ได้ ก็จะมีเมนูเสริม คือไก่น้ำปลา ซึ่งก่อนที่จะนำมาย่างขายนั้นจะต้องนำไปอบเพื่อเอาน้ำมันออกให้มากที่สุด และให้สุกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เช้าก็นำมาย่างให้สุก 100 เปอร์เซ็นต์กินกับข้าวเหนียวร้อนๆ ก็อร่อยเช่นเดียวกัน
นายริรัตน์ เจ้าของร้านรถเข็นร้าน “ปิ้งไก่ข้าวเบือป้าเก๊าะ แยกบุ่งน้ำเต้า” บอกว่าทั้งปิ้งไก่ข้าวเบือและไก่น้ำปลา ขายไม้ละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคานี้มาตั้งแต่ต้นแล้วไม่เคยปรับขึ้น แม้กำไรจะลดลงบ้างแต่ก็เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามจากการที่เราไม่เพิ่มราคาก็ทำให้มีลูกค้ามาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยในแต่ละวันขายได้วันละ 600 – 700 ไม้ ส่วนข้าวหลามก็ขายได้วันละประมาณ 40 – 50 มัด รวมๆวันละเกือบหมื่น
“ทุกวันขายตั้งแต่ 6 โมงเช้าไม่เกินเที่ยงก็หมดแล้ว โดยเฉพาะในวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวแวะซื้อจำนวนมาก 4-5 โมงเช้าก็หมดแล้ว ถ้าจะกินหลังเที่ยงต้องโทรสั่งที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-0332571 (ป้าเก๊าะ)และ090-1499905 (นิรัตน์ โตมา) หลายคนถามว่าทำไมไม่ทำจำนวนมากๆ ซึ่งตนก็บอกว่าเน้นคุณภาพและเอาแค่แรงงานในครอบครัวทำไหว”