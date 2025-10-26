สลด!คาดถนนมืดแคบ-เก๋งเสียหลักดิ่งจมคลองข้างทางดอกคำใต้ ดับ 4 ศพ รวมเด็ก 3 ขวบ

พะเยา – คาดถนนมืดทางแคบ เกิดอุบัติเหตุสุดสลด..เก๋งเสียหลักตกคลองจมน้ำมัดคันข้างถนนดอกคำใต้ ดับ 4 ศพ รวมเด็ก 3 ขวบด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอกคำใต้ รับแจ้งจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลดอกคำใต้ เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำ บริเวณหมู่ที่ 6 ต.ดงสุวรรณ เขตติดต่อกับตำบลป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ค่ำที่ผ่านมา(25 ต.ค.) จึงเดินทางออกตรวจสอบพร้อมสมาคมกู้ภัยคุณธรรมแสงทอง จ.พะเยา รถกู้ภัยและทีมกู้ชีพขุนลาน
ที่เกิดเหตุพบผู้คนยืนมุงดูบริเวณริมถนนซึ่งเป็นทางแคบและมืด ไม่มีไฟส่องสว่าง เบื้องต้นพบรถยนต์เก๋ง นิสสัน อัลเมร่า สีดำ จมอยู่ในน้ำลึกประมาณ 2 เมตร ห่างจากถนนประมาณ 10 เมตร พลเมืองดีที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้าช่วยเหลือนำร่างผู้ประสบเหตุซึ่งเสียชีวิตแล้ว ออกจากตัวรถก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึง ทั้งหมด 4 ราย
ทราบชื่อต่อมาคือ นายสยามพล (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ชาวบ้านหมู่ 6 ต.สันโค้ง นายสิทธิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ชาวบ้านหมู่ 3 ต.ป่าซาง น.ส.สุกัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ชาวบ้านหมู่ 3 ต.ป่าซาง เด็กชาย อายุ 3 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้
กู้ภัยได้ประสานแพทย์โรงพยาบาลดอกคำใต้ เข้าชันสูตรพลิกศพ ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตทั้งหมดส่งโรงพยาบาล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถในเส้นทางที่มืดและแคบ ไม่มีไฟถนนประกอบกับถนนบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งและมีคลองน้ำอยู่ข้างทาง ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกน้ำ อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุสลดครั้งนี้ พร้อมแจ้งญาติของผู้เสียชีวิตให้ทราบต่อไป