บรรยากาศตลาดหัวรอ กรุงเก่า เต็มไปด้วยความอาลัย พ่อค้า–แม่ค้าพูดไม่ออก หลายคนเผยเคยเฝ้ารับเสด็จ

พระนครศรีอยุธยา - พ่อค้าแม่ค้าร้านขายเสื้อผ้าสีดำตลาดหัวรอ แสดงความเศร้าเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง หลายคนยังตราตรึงความทรงจำเมื่อครั้งพระองค์เสด็จเยือนทุ่งมะขามหย่อง ความรู้สึกอาลัยชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนทราบข่าว
เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้( 25 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ยัง ตลาดหัวรอ ตลาดเก่าแก่ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าบรรยากาศร้านขายเสื้อผ้าสีดำ ก็พอมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อไปสวมใส่แต่ยังมาหนาตา สอบถามพ่อค้าแม่ค้า ส่วนใหญ่บอกว่าเนื่องจากเป็นวันแรกที่ทราบข่าว ประกอบกับเป็นวันหยุดทำให้ยังไม่มีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อกันมากนัก
สอบถาม นางแฉล้ม วัชราทรสุก อายุ 80 ปี เจ้าของร้านเสื้อผ้า และเป็น 1 คนที่เคยได้มีโอกาสไปเฝ้ารอรับเสด็จเมื่อ ปี 2555 พระองค์เสด็จมาที่ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอทราบข่าวและพอพูดถึงเรื่องนี้ จะรู้สึกขนลุก รู้สึกเสียใจมาก ไม่อยากให้ท่านไป พอเห็นข่าวก็รู้สึกเศร้าใจ ความรู้สึกเมื่อครั้งที่ไปเฝ้ารับพระองค์ยังคงอยู่ในใจมาโดยตลอด เสียใจพูดอะไรไม่ออก
ด้าน นางขวัญใจ วงสีดา อายุ 46 ปี แม่ค้าร้านเสื้อผ้าในตลาด วันนี้วันแรกคนก็มากันเรื่อยๆตั้งแต่เช้า แต่ยังไม่เยอะ ส่วนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอทราบข่าวเมื่อเช้าก็รู้สึกเสียใจ ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ ยิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ท่านเคยมาและเมตตาในหลายเรื่องยิ่งรู้สึกเสียใจ