งานตลาดศาลเจ้าคุ้งสำเภา ยกเลิกแสดงดนตรี เพื่อไว้อาลัย สมเด็จฯ พระพันปีหลวง

ชัยนาท – งานตลาดศาลเจ้าคุ้งสำเภา เพื่อฟื้นฟูท่าเรือคุ้งสำเภา เมืองการค้าในอดีตให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ยกเลิกแสดงดนตรี และพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำ–ขาว เพื่อไว้อาลัย สมเด็จฯ พระพันปีหลวง
วันนี้ (25 ต.ค. 68) ที่บริเวณอาคารข้างศาลเจ้าพ่อกวนอู ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท มีการจัดงาน “ตลาดศาลเจ้าคุ้งสำเภา ครั้งที่ 5” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับอำเภอมโนรมย์ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา และชาวชุมชนอำเภอมโนรมย์ เพื่อฟื้นฟูท่าเรือคุ้งสำเภา เมืองการค้าในอดีตให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ และขยายโอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ภายใต้ธีม “เสน่ห์วิถีมโนรมย์”
ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนู บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำ–ขาว และสีสุภาพ เพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการปรับรูปแบบบางส่วน โดย ยกเลิกการแสดงดนตรีและการแสดงร้องเพลงเงาเสียงแม่ผ่องศรี วรนุช เหลือเพียงการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มเด็กและเยาวชนเท่านั้น เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติ
งานตลาดศาลเจ้าคุ้งสำเภา ครั้งที่ 5 จะมีต่อเนื่องอีก 1 วัน ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00–20.00 น. ผู้ที่มาเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นถิ่น ของกินในตำนาน และของฝากสุดชิคได้ภายในงาน พร้อมรับ คูปองเงินสดมูลค่า 50 บาท สำหรับ 1,000 คนแรก เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าในตลาดได้ฟรี
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าไป กราบสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอูอายุกว่า 200 ปี และถ่ายรูปเช็กอินกับ “เรือสำเภาทอง” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์กชื่อดังของอำเภอมโนรมย์ ซึ่งได้รับการบูรณะและทาสีทองใหม่จนกลับมาสวยงามดังเดิม หลังเคยถูกไฟไหม้เสียหายไปบางส่วน