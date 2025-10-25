ในหลวงพระราชทานผ้าพระกฐินแก่ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ เชิญไปทอดถวาย ณ วัดเขาดินวนาราม และวัดบางสมัคร

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “ฉวีวรรณกรุ๊ป –สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเตรียมเดินทางทอดกฐินพระราชทาน –กฐินสามัคคีทั่วประเทศ
วันนี้( 25 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเขาดินวนาราม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ วัดบางสมัคร ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยในปีนี้ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธาน “ฉวีวรรณกรุ๊ป” ได้น้อมรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส รวมทั้งจัดกฐินสามัคคีเพิ่มเติม เพื่อสืบสานพระราชกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง
โดยจัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ขึ้นวันที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. ณ สโมสรฉวีวรรณ กรุ๊ป (แห่งใหม่) เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ.วัดบางสมัคร ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 26 ตุลาคม และ วัดเขาดินวนาราม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2568
สำหรับ กำหนดการทอดกฐินพระราชทานและกฐินสามัคคีของ “ฉวีวรรณกรุ๊ป” ประจำปี 2568 มีทั้งหมด 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ วันที่ 18 ตุลาคม 2568 – วัดป่ามัญจาคีรี ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (กฐินสามัคคี) วันที่ 19 ตุลาคม 2568 – วัดนาทิการาม ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (กฐินสามัคคี) วันที่ 26 ตุลาคม 2568 – วัดบางสมัคร ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (กฐินพระราชทาน) วันที่ 27 ตุลาคม 2568 – วัดเขาดินวนาราม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (กฐินพระราชทาน) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – วัดป่าเป้า (ร่มป่าตอง) ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (กฐินสามัคคี) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – วัดเชียงแล ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (กฐินสามัคคี) และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 – วัดทาดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (กฐินสามัคคี)
ดร.ฉวีวรรณ กล่าวว่า การได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินในปีนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของผู้จัดและคณะศรัทธาทั้งหลาย ที่ได้มีโอกาสน้อมนำผ้าพระกฐินไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ ภายในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยพร้อมเพรียงกัน โดยก่อนเริ่มพิธี และหลังเสร็จพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ผู้ร่วมงานพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง
ดร.ฉวีวรรณ กล่าวทิ้งท้ายด้วยความซาบซึ้งว่า “การได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และจะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง พร้อมส่งเสริมให้คนไทยยึดมั่นในคุณงามความดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และร่วมสร้างบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้”