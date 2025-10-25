กองทัพภาคที่ 1 ลุยปลดล็อกพื้นที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้วบริเวณโซน E ตั้งเป้าคืนพื้นที่ปลอดภัยอีก 2 แสน ตร. ม.

สระแก้ว –กองทัพภาคที่ 1 ลุยปลดล็อกพื้นที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มุ่งเป้าพื้นที่ “โซน E” เก็บกู้และเคลียร์ทุ่นระเบิดในจุดต้องสงสัยขนาดกว่า 2แสน ตร.ม.หลังส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 1 ล้าน ตร.ม.คาดจุดนี้ใช้เวลาดำเนินงาน 30วัน
วันนี้ (25 ต.ค.) กองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (HMAU-1) ได้ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 2 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บกู้และเคลียร์พื้นที่ต้องสงสัยเขตบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่เคยได้รับผลกระทบจากการสู้รบในอดีต ซึ่งการภารกิจในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่พื้นที่ “โซน E” ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายต้องสงสัยขนาดกว่า 205,405 ตารางเมตร
โดยเจ้าหน้าที่ได้เริ่มขั้นตอนตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด ทั้งการใช้เครื่องตรวจจับโลหะ การกวาดตรวจด้วยมือ และการกำหนดจุดเก็บกู้ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ทั้งหมดจะปลอดภัย 100% ก่อนส่งมอบคืนให้กับประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 ได้ดำเนินการเก็บกู้และทำให้พื้นที่ปลอดภัยแล้วกว่า 982,500 ตารางเมตร ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วและบริเวณโดยรอบ นับเป็นก้าวสำคัญในการคืนผืนดินให้ชุมชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง
ขณะที่ เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ เผยว่าการดำเนินงานใน “โซน E” วันนี้มีพื้นที่ปฏิบัติงานได้แล้ว 3,268 ตร.ม.หรือคิดเป็น 1.6 % จากพื้นที่ทั้งหมด 205,405 ตร.ม.และคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 วัน จึงจะสามารถประกาศให้พื้นที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
หลังจากนั้นจึงจะส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างการปฎิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ได้มีชาวเขมรจำนวนหนึ่งพากันยืนถ่ายภาพบริเวณแนวชายแดน สะท้อนถึงความสนใจต่อภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิด ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สันติสุขร่วมกันระหว่างสองประเทศ
