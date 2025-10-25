xs
คุณตาวัย 83 ปี ดัดแปลงจักรยานติดพระบรมฉายาลักษณ์ เทิดพระเกียรติ “พระแม่แห่งแผ่นดิน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง - “คุณตาหาญ บัวทอง ” วัย 83 ปี ชาวตำบลบ้านแห อ่างทอง ดัดแปลงรถจักรยานติดภาพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ปั่นออกกำลังกายไปทั่วหมู่บ้าน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้( 25 ต.ต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 82/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบคุณตาหาญ หรือ “ตาอั๋ง” บัวทอง อายุ 83 ปี คุณตาผู้มีหัวใจจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ดัดแปลงรถจักรยานของตนเองอย่างสวยงาม โดยติดพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไว้โดยรอบ ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และบนหลังคารถจักรยาน

ทุกเช้าและเย็น คุณตาหาญจะปั่นจักรยานคู่ใจออกกำลังกายไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้พบเห็น พร้อมเปิดเพลงเทิดพระเกียรติไปด้วย

คุณตาหาญเล่าว่า เดิมเคยมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในตลาดอ่างทอง และมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จึงได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยวิธีของตนเอง โดยนำพระบรมฉายาลักษณ์มาติดไว้รอบคันรถจักรยาน เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดิน

ที่ผ่านมา คุณตาหาญยังเคยเข้าร่วมกิจกรรม “ไบค์ ฟอร์ มัม” และกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติหลายครั้ง โดยจะอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดิษฐานไว้เหนือศีรษะ ขณะปั่นจักรยานร่วมกิจกรรม

“ผมรักในหลวงทุกพระองค์ ท่านทรงทำเพื่อประชาชนมากมาย ผมทำได้เท่านี้ก็อยากทำให้ดีที่สุด เพื่อถวายความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระแม่แห่งแผ่นดิน” คุณตาหาญ กล่าวด้วยน้ำเสียงปลื้มปีติ

บรรยากาศรอบบ้านของคุณตาหาญยังประดับธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์อย่างสวยงาม เป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความภักดีของชาวอ่างทอง ที่ยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างลึกซึ้ง








