ชาวบ้านเล่าความประทับใจ “พระพันปีหลวง” ชอบผ้าไหมสีเม็ดมะขาม สร้างอาชีพถึงทุกวันนี้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เวทีพลังเครือข่ายไหมและสิ่งทอ เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน ร่วมถวายความอาลัยพระพันปีหลวง ขณะที่ชาวบ้าน เล่าความประทับใจ พระพันปีหลวง ชอบผ้าไหมสีเม็ดมะขาม สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชาวบ้าน ลืมตาอ้าปากได้จนถึงทุกวันนี้
วันนี้ (25 ต.ค.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมไหมไทยและสิ่งทอ จ.ขอนแก่น จัดงานพลังเครือข่ายไหมและสิ่งทอ เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน ก่อนจัดงาน นายภพพล เกษมสันต์ ณอยุธยา ฐานะนายกสมาคมไหมไทยและสิ่งทอ จ.ขอนแก่น พร้อมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายภพพล เกษมสันต์ ณอยุธยา นายกสมาคมไหมไทยและสิ่งทอ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในฐานะนายกสมาคมไหมไทยและสิ่งทอ จ.ขอนแก่น พร้อมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ขอแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ได้มีคุณูปการนานานับประการกับวงการไหมไทยและสิ่งทอทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่จ.ขอนแก่น
เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้ว พระองค์ท่านได้เรียกให้เข้าไปในพระราชวัง มีพระราชดำรัสให้พัฒนาผ้าไหม ในพื้นที่บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับทำลวดลายต่างๆขึ้นมา ทำให้ชาวบ้านเกิดอาชีพและรายได้ โดยทางสมาคมได้ยกระดับผ้าไหมตามพระราชดำรัสของท่าน ออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดขึ้นมา และออกแบบแฟชั่นทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า เพื่อให้ออกสู่สายตาชาวโลกได้ และเดือนหน้าจะนำผู้ประกอบการ ไปดูงานและเจรจาธุรกิจที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเมืองนี้มีชื่อเสียงด้านผ้าไหมอันดับหนึ่งของโลก
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำรัส ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ และยกระดับเกษตรกรผู้ทอผ้า พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญหาท้องถิ่นของไทยไว้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย”นายภพพล เกษมสันต์ ณอยุธยา กล่าว
ขณะที่นางสุภาณี ประชามูล ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กล่าวด้วยว่าเมื่อนานมาแล้วเคยมีโอกาสมารับเสร็จท่านที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เมื่อปี 2516 ท่านเสร็จมาใกล้ๆและได้พูดคุยกับแม่สงวน ซึ่งนั่งติดกันกับตนเอง ตอนนั้นเห็นแม่สงวนใส่ผ้าถุงสีเม็ดมะขาม “ลายน้ำฟองหน่วย” ท่านบอกว่าสวยจังเลย ทำไปให้หน่อยนะ ทำเองหรือเปล่า น้ำเสียงอ่อนหวานอบอุ่น แม่สงวนก็บอกว่าทำเองค่ะ
จากนั้นก็ได้ทอผ้าไหมส่ง หลังนั้นบ้านหัวฝาย อ.ชนบท ก็ได้เป็นสมาชิกส่งผ้าไหมให้สวนจิตรลดาตลอดมา เป็นสมาชิกทั้งหมู่บ้าน และนั่งรถไฟไปรับเส้นไหมที่สวนจิตรฯมาทำด้วย เพราะไหมที่ชาวบ้านทำผลิตไม่ทัน เพราะที่นั่นมีเส้นไหมเยอะ ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้จนถึงทุกวันนี้
นางสุภาณี กล่าวอีกว่า รู้สึกใจหายกับการเสด็จสวรรคตของท่าน พูดเมื่อไหร่น้ำตาไหล เพราะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ท่านเป็นเหมือนแม่ เป็นผู้ให้ชีวิตในการทำผ้าไหม เมื่อก่อนชาวบ้านทอผ้าไม่มีที่ขาย แต่พอมาเจอพระองค์ท่านก็ได้รับผ้าไหมของชาวบ้าน ตลาดแรกที่ชาวบ้านขายคือสวนจิตรลดา ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะพระองค์ท่าน