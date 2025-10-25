ชาวตราดรวมใจสร้างถนนเชื่อมถึงบ้าน 3 ใน ต.ชำราก หนุน นย.ตราดยึดคืนจากทหารเขมร

ตราด- ชาวตราด รวมใจสร้างถนนขึ้นสู่พื้นที่บ้านหนองรี ต.ชำราก ระยะทางกว่า 4 กม.อำนวยความสะดวก นย.ตราด ใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุง เตรียมความพร้อมยึดคืนพื้นที่บ้าน 3 หลังจากทหารเขมรดอดตั้งฐานทัพ
วันที่ (25 ต.ค.) ภาคประชาชนในพื้นที่ จ.ตราด นำโดย ว่าที่เรือโท มณฑล อุดมโชค ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างได้นำรถแมคโครขนาดใหญ่จำนวน 3 คัน ร่วมกับรถแมคโคร ทหารช่างนาวิกโยธิน สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้กับระเบิด กองกำลังป้องกันจันทบุรีตราด ซึ่ง ปฏิบัติงานตรวจสอบทุ่น ได้ร่วมกันขยายเส้นทางขึ้นสู่พื้นที่บ้านหนองรี ต.ชำราก ซึ่งมีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการยึดพื้นที่บ้าน 3 หลังคืน
โดยเป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ต.ค.2568 ที่ผ่าน น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้นำกำลังเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าว หลังใช้โดรนขึ้นบินตรวจสอบแล้วพบว่าทหารเขมร ได้ลอบเข้ามาสร้างฐานในพื้นที่บ้าน 3 หลังที่ถูกทำลายไปก่อนหน้า
แต่ฝ่ายกัมพูชาได้ทำการประท้วงว่าไทยละเมิด MOU -44 จนทำให้ผู้บังคับบัญชา สั่งถอนกำลังออกมาเพื่อรอการประชุมหยุดยิง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นใน จ.ตราด พร้อมใจกันนำเครื่องมือและสมทบทุนในการขยายเส้นทางขึ้นสู่พื้นที่บ้านหนองรี ต.ชำราก ให้กว้างกว่าเดิม โดยจะพัฒนาให้เป็นถนนอัดเศษแอลฟัตส์ กว้าง 12 เมตร เพื่อทำให้รถยนต์ของทหารสามารถขึ้นไปยังพื้นที่บ้านหนองรี ที่มีบ้าน 3 หลังได้ง่ายขึ้น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ทหารนาวิกโยธินตราด ที่ได้ตั้งฐานเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชาในพื้นที่ เพื่อรอปฏิบัติการยึดคืนบ้าน 3 หลัง โดยเส้นทางนี้จะสามารถลำเลียงอาวุธ และเสบียงต่างๆมายังทหารที่อยู่ในแนวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ว่าที่เรือโท มณฑล เผยว่าการนำรถแมคโครขนาดใหญ่ 3 คันเข้ามาทำงานจะทำให้การก่อสร้างถนนทำได้รวดเร็วขึ้น เพราะหน่วยงานทหารมีรถแมคโครขนาดใหญ่เพียง 1 ตัวถือว่าไม่เพียงพอ และไม่ทันกับสถานการณ์ จึงระดทภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน
" การดำเนินงานในครั้งนี้ ภาคเอกชน ออกค่าใช้จ่ายกันเองทั้งค่าน้ำมัน และอาหาร โดยมีผู้บริจาคจำนวนมาก ทั้งนี้หากชาวตราดท่านใดต้องการสนับสนุนสามารถติดต่อมายังทหารช่างนาวิกโยธินได้ ทั้งนี้รถแมคโครขนาดใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายที่คันละ 6,000 บาท (ค่าน้ำมัน)และค่าคนขับ 1 พันบาท" ว่าที่เรือโท มณฑล กล่าว
ด้าน นายกิตติธัช ไชยอรรถ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตราด ที่บอกว่าการที่ภาคเอกชนนำรถแมคโครขนาดใหญ่มาช่วยจะทำให้การสร้างถนนเร็วขึ้น และแม้จะมีการลงนามหยุดยิง แต่เส้นทางนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องการป้องกันไฟป่า และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 ตำบลได้
ซึ่งระหว่างการทำเส้นทาง ทหารชุดเก็บกู้ระเบิด กองกำลังป้องกันจันทบุรีและตราด ได้เข้ามาตรวจสอบระเบิดในเส้นทางนี้ด้วย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน