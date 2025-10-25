ชาวอุดรฯ สุดอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ผู้ว่าฯ สั่งลดธงครึ่งเสา-ทั่วเมืองแต่งดำแสดงความอาลัย

อุดรธานี - หัวใจคนไทยแตกสลายอีกครั้ง! หลังสำนักพระราชวังออกประกาศแจ้งข่าวสุดเศร้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. สิริพระชนมพรรษา 93 พรรษา
ทันทีที่ข่าวอันเป็นที่สุดแห่งความวิปโยคแพร่ออกไป พสกนิกรทั่วประเทศต่างเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง เช่นเดียวกับชาวอุดรธานีที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพ
ด้านความเคลื่อนไหวในจังหวัดอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการในจังหวัด รวมถึงที่หน้าศาลากลางจังหวัด ดำเนินการลดธงชาติลงครึ่งเสาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (25 ต.ค. 68) เพื่อแสดงความอาลัยและถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด พร้อมเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนพระราชพิธีต่อไป
ขณะเดียวกัน บรรยากาศที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่ต่างช่วยกันประดับผ้าระบายสีขาว-ดำ บริเวณด้านหน้าอาคารและริมรั้ว เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ
ในโลกออนไลน์ หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุดรธานีต่างร่วมแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพรียง ด้วยการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์และภาพหน้าปกบนโซเชียลมีเดียให้เป็นโทนสีขาว-ดำ เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสุดหัวใจ