กระบะตู้ทึบขนแรงงานเถื่อนซิ่งล้อหลุด แหกโค้งไทรโยค ดับ 3 เจ็บ 15 อีก 10 หนีเข้าป่าพร้อมคนขับ

กาญจนบุรี - สุดสลด! รถกระบะขนแรงงานต่างด้าวเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำกลางโค้ง ถนนสายสังขละบุรี–กาญจนบุรี คนขับเผ่นหนีเข้าป่าพร้อมแรงงานอีกกลุ่มใหญ่
วันนี้ ( 25 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะตู้ทึบยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ตห 7430 กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรทุกแรงงานต่างด้าวมาเต็มคันรถ ขับมาด้วยความเร็วสูง มุ่งหน้าจากอำเภอทองผาภูมิ มายังอำเภอสังขละบุรี
เมื่อถึงบริเวณทางโค้งบนถนนสาย 323 สังขละบุรี–กาญจนบุรี หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รถคันดังกล่าวเกิดเหตุ ล้อหลังซ้ายหลุด ทำให้เสียหลักพุ่งข้ามเลนก่อนพลิกคว่ำหลายตลบอย่างแรง จนตัวกระบะตู้ทึบหลุดกระเด็นออกจากตัวรถ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว พบผู้โดยสารซึ่งเป็น แรงงานต่างด้าวชายหญิงรวมกว่า 20 คน กระเด็นออกจากรถ กระจัดกระจายเต็มพื้นถนน ส่งผลให้ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 15 ราย เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์เร่งเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไทรโยค พร้อมเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า หลังเกิดเหตุ คนขับรถและแรงงานอีกประมาณ 10 คน ได้วิ่งหลบหนีเข้าป่า ใกล้จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรโยค พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครอง ได้กระจายกำลังออกติดตามค้นหา
ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถ ติดตามจับกุมแรงงานต่างด้าวได้แล้ว 7 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลและเร่งติดตามคนขับรวมถึงผู้หลบหนีอีกกว่า 10 คนมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่า รถบรรทุกแรงงานเถื่อนมาด้วยความเร็วสูง ประกอบกับล้อหลังชำรุดจนหลุดออก ทำให้เสียหลักพลิกคว่ำ ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม