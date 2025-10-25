เชียงใหม่สุดโศกเศร้าแสดงความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” สวรรคต-ส่วนราชการลดธงครึ่งเสา

เชียงใหม่ - ชาวเชียงใหม่สุดโศกเศร้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ขณะที่ส่วนราชการลดธงชาติลงครึ่งเสาแสดงความอาลัย
วันนี้ (25 ต.ค. 68) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่สำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคตด้วยพระอาการสงบ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 นั้น ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ทราบข่าวต่างเศร้าโศกเสียใจและสวมใส่เสื้อผ้าสีดำเพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีแก่พสกนิกรตลอดมา ขณะที่นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ลดธงชาติลงครึ่งเสา โดยหลังจากที่เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา 08.00 น.แล้ว ได้ทำการลดธงลงมาอยู่ครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัย รวมทั้งเตรียมพร้อมดำเนินการตามพระราชพิธีต่อไปตามลำดับ