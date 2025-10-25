(คลิป)ผงะ!พบชาวจีนหนีตายจากเมียวดีซุกบ้านเช่ากลางเชียงราย รอคนรับเข้าลาวต่อ

เชียงราย – ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาแจ้งตำรวจท่องเที่ยวบุกจับทันที..ชายชาวจีนวัยฉกรรจ์กลุ่มใหญ่ 19 ราย คาดหนีตายหลังเมียนมาบุกทลายแหล่งสแกมเมอร์ทุนจีนเคเคปาร์คจากเมียวดี ข้ามเมยขึ้นฝั่งช่องทางธรรมชาติเข้าแม่สอด ซุกบ้านเช่ากลางเชียงราย รอคนรับเข้าลาวต่อ
พ.ต.ท.ธนวินท์ พวงมะลิ สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 ได้รับแจ้งคืนที่ผ่านมา(24 ต.ค.)ว่ามีกลุ่มคนต่างชาติ คาดเป็นชาวจีนและมีท่าทีน่าสงสัยพากันไปเช่าอยู่ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่บ้านพลูทอง หมู่ 11 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จึงพร้อมด้วย ร.ต.ท.จินดา มณีทิพย์รอง สว.(ป.) ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 นำชุดสายตรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว ชุดสืบสวน กก.2 บก.ทท.2 และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จ.เชียงราย รุดไปตรวจสอบ
เมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปพบชายจำนวน 19 คน พากันนอนกระจายไปทั่วบ้านเช่าซึ่งมีอยู่หลายห้อง สอบถามทั้งหมดพูดภาษาไทยไม่ได้ แต่ตรวจสอบพบว่าเป็นชาวจีน อายุตั้งแต่ 18-37 ปี มีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตเพียง 6 คนและวีซ่าหมดอายุ ส่วนอีก 13 คนไม่มีเอกสารประจำตัว
ตรวจในกระเป๋าสัมภาระพบมีโทรศัพท์มือถืออยู่เป็นจำนวนมากผิดปกติ นอกจากนี้ในบ้านเช่ายังพบ น.ส.ชัชฎา อายุ 35 ปี ชาว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แสดงตัวเป็นคนเช่าบ้านและบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีคนติดต่อขอให้หาบ้านเช่าเพื่อให้คนจีนพัก โดยตนจะมีรายได้จากการจัดหาอาหาร น้ำดื่ม ทำความสะอาดบ้าน ฯลฯ วันละ 200 บาท โดยไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มาจากไหนอย่างไร
จากการสอบถามชาวจีนทั้งหมดผ่านล่ามแปลภาษาได้ความเพียงว่าทั้งหมดเดินทางออกจาก จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา โดยลักลอบเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติผ่านชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก แล้วเดินทางต่อมาเชียงราย-หาห้องพัก เพื่อรอให้มีคนรับตัวส่งไปทำงานที่ฝั่ง สปป.ลาว ต่อไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตั้งแจ้งข้อกล่าวหาชาวจีนที่มีพาสปอรตว่า "เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยอนุญาตสิ้นสุด" ส่วนผู้ไม่มีเอกสารใดๆ ตั้งข้อหาว่า "เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต" สำหรับหญิงสาวคนไทยตั้งข้อหา "ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม" จากนั้นนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.ต.ท.ธนวินท์ กล่าวว่าตามคำสั่งการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. และ พล.ต.ต.โอฬาร เอี่ยมประภาส ผบก.ทท.2 เรื่องระดมกวาดล้างอาชญากรรมในฐานความผิด 10 กลุ่มต้องห้าม ตามนโยบาย ผบ.ตร. ช่วงระหว่างวันที่ 18-25 ต.ค.นี้ ทางตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายได้ออกสืบสวนหาข่าวอย่างต่อเนื่องจนทราบแหล่งที่พักของชาวจีนกลุ่มนี้ เมื่อสอบถามพวกเขาก็บอกว่าได้หลบหนีการกวาดล้างในประเทศเมียนมาและหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยดังกล่าว ดังนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองยังอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์-ขบวนการหลอกลวงออนไลน์อีกด้วย.