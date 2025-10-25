พสกนิกรชาวศรีราชาเศร้า น้อมส่งเสด็จ “สมเด็จพระพันปีหลวง” สู่สวรรคาลัย สิริพระชนมพรรษา 93 พรรษา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ทั่วศรีราชาโศกอาลัย หลังสำนักพระราชวังประกาศข่าวการสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประชาชนร่วมแสดงความไว้อาลัยด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วันนี้( 25 ต.ค.) พสกนิกรชาวอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่างแสดงความโศกเศร้าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังสำนักพระราชวังประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา 93 พรรษา
สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2562 เพื่อถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต แม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่พระอาการทรุดลงตามลำดับ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระอาการสงบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป
ด้านนางชำนาญ พันธารา อายุ 70 ปี พสกนิกรชาวศรีราชา กล่าวด้วยความโศกเศร้าว่า “รู้สึกจุกอก พูดไม่ออก เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย”
ขณะที่นางสาวกัญญพัชร ทองโชตฉัตร อายุ 29 ปี พสกนิกรชาวศรีราชา กล่าวว่า “รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมาก เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งความสูญเสียของคนไทย ที่ต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ ขอกราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้”
ด้านผู้ประกอบการวินสามล้อในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ต่างร่วมแสดงความอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่สวรรคาลัย