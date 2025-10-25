อยุธยายังวิกฤติ! น้ำท่วม “บ้านกุ่ม–บางบาล” สูงกว่า 3 เมตร ชาวบ้านวอนผันน้ำไปทางอื่นบ้าง

พระนครศรีอยุธยา - ชาวบางบาล อยุธยา ยังคงระทมทุกข์หลังแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนจมกว่า 3 เดือน แม้เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำแล้ว แต่ระดับน้ำยังสูง วอนรัฐช่วยผันน้ำไปพื้นที่อื่นบ้างเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อน
วันนี้( 25 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เมื่อวานที่ผ่านมา แต่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงสูง ส่งผลให้บ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำถูกน้ำท่วมกว่า 2–3 เมตร บางจุดท่วมนานกว่า 3 เดือน
ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้เหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 อำเภอ 138 ตำบล 887 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 53,573 ครัวเรือน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล พบว่าน้ำยังท่วมสูงทั่วพื้นที่ ชาวบ้านต้องสร้างคันดินกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แต่บางจุดยังมีน้ำซึมทะลักเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือน
นายสมศักดิ์ อายุ 65 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า น้ำท่วมยาวนานกว่า 2–3 เดือนแล้ว บางช่วงลดลงเพียงไม่กี่วันก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอีก “ตอนนี้น้ำท่วมมิดหัว เดือดร้อนทุกอย่าง ของใช้พังหมด ข้าวของขนขึ้นสูงแล้วก็ยังไม่พ้นน้ำ ต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะไม่มีที่เก็บ”
แม้จะมีหน่วยงานท้องถิ่นนำถุงยังชีพมาช่วยเหลือ แต่ชาวบ้านยังลำบากในการสัญจร ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลัก “ดีว่ามีเรือ ถ้าไม่มีคงแย่ เรือก็แพง หลักหมื่น อยากให้ช่วยผันน้ำไปทางอื่นบ้าง จะได้หนักเป็นเบา ไม่ใช่มากระจุกอยู่ที่เดียวแบบนี้” นายสมศักดิ์กล่าวด้วยความท้อใจ
