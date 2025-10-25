(คลิป)ระทึกแทบทุกคืน! ช้างป่าแม่วงก์ออกกินพืชไร่ชาวบ้านราบ จนท.ระดมกำลังเร่งดันกลับกันวุ่น

นครสวรรค์ - ไร่อ้อย-สวนพืชผักชายป่าราบเป็นหน้ากลอง..จนท.ระดมกำลังตั้งจุดสกัด-ลาดตระเวน เร่งผลักดันช้างคืนป่าแม่วงก์กันทั้งวันทั้งคืน หลังออกหากินนอกพื้นที่จนพืชไร่ชาวบ้านเสียหายเป็นวงกว้าง เผยบางทีมากันเป็นโขลง บางทีมาเดี่ยวกลางดึกกลับเช้า
ขณะนี้หน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าปางสัก หน่วยอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ 5 (มว.5 ปางสัก) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ต้องร่วมกันตั้งจุดสกัดและออกลาดตระเวนกันทั้งวันทั้งคืน ผลักดันช้างป่าที่ออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ ทำให้พืชผลชาวบ้านปางสัก หมู่ 12 ต.แม่เปิน ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
นายบุญยืน ทวีลาภ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านปางสัก กล่าวว่า คาดว่าเป็นช้างมาจากเขตป่าแม่วงก์หรือป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งอยู่ติดกัน ออกมากินพืชไร่ที่กำลังเติบโตของเกษตรกรหลายราย บางแปลงเสียหายแทบทั้งหมด เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมผู้นำชุมชน และอาสาสมัครท้องถิ่น ระดมกำลังจัดชุดผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่พื้นที่ป่าเพื่อลดความเสียหายและป้องกันเหตุรุนแรง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นช้างป่าไม่ควรเข้าไปขับไล่หรือจุดประทัดไล่เองเพราะอาจเกิดอันตราย โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่ช้างออกหากินบ่อยที่สุด พร้อมกำชับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อเข้าดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย
ทั้งนี้ มีข้อมูลจากหน่วยอุทยานฯ ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาช้างป่าจำนวนหนึ่งมักออกมาหากินในพื้นที่อำเภอแม่เปินเป็นระยะ บางครั้งมาเป็นโขลงใหญ่ บางครั้งเป็นช้างเดี่ยว ส่วนใหญ่จะออกหากินตอนกลางคืนและกลับเข้าป่าช่วงเช้า ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงต้องตั้งทีมเฝ้าระวังตลอดทั้งปี เพื่อป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน