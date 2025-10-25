พม่าบึ้มตึกฐานสแกมเมอร์เขต KK-Park ซ้ำ ขณะที่ไทยสกัดจับกระบะตู้ทึบขน STARLINK เข้าแม่สอดจ่อส่งเมียวดี

ตาก - ดักจับคาด่านตรวจแม่ท้อ..กระบะตู้ทึบขนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม STARLINK มุ่งหน้าเข้าชายแดนแม่สอด คาดเตรียมส่งข้ามฝั่งไปเมียวดีกลางปฏิบัติการทลายรังสแกมเมอร์ ที่ล่าสุดเมียนมาบึ้มฐานแก๊งสแกมเมอร์-KK Park อีกครั้งหนักกว่าเดิม สะเก็ดระเบิดกระเด็นถึงฝั่งไทย
ขณะที่กองทัพพม่า พร้อมกองกำลังในเครือข่ายบุกทลายศูนย์สแกมเมอร์ใหญ่เขตเศรษฐกิจกลุ่มทุนจีน KK-Park พื้นที่บ้านเองจีเมี่ยง อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เมียนมา ตั้งแต่ 19 ต.ค.เป็นต้นมา จนทำให้กลุ่มคนต่างชาติทั้งที่สมัครใจ-ถูกบังคับให้ร่วมขบวนการหลอกลวงออนไลน์ หนีเหมือนผึ้งแตกรังตลอด 3-4 วันที่ผ่านมา บางส่วนหอบสัมภาระว่ายข้ามน้ำเมยขึ้นฝั่งแม่สอด จ.ตาก บางรายโดนน้ำพัดจมกลายเป็นศพนั้น
ล่าสุดด่านตรวจยาเสพติด สภ.แม่ท้อ จ.ตาก ได้เรียกตรวจรถกระบะยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-MAX สีเทา ติดตู้ทึบทะเบียนกรุงเทพฯ คันหนึ่ง ขณะมุ่งหน้าไปชายแดน อ.แม่สอด เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น.วานนี้ (24 ต.ค.) พบนายธนบดี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ เป็นคนขับ
จนท.ได้ขอตรวจค้นท้ายกระบะติดตู้ทึบ พบบรรทุกอุปกรณ์สื่อสาร STARLINK จำนวน 60 เครื่อง จึงได้ตรวจยึด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาว่ามีเครื่องวิทยุคมนาคม (Starlink จำนวน 60 เครื่อง) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานำ หรือรับไว้เครื่องวิทยุคมนาคม (Starlink จำนวน 60 เครื่อง) โดยประการใดซึ่งยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.แม่ท้อ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่ฝั่งพม่า เวลา 18.35 น. วานนี้ (24 ต.ค.) เมียนมาได้บุกปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์อีกครั้ง โดยระเบิดอาคาร เคเคปาร์ค (KK Park) ซึ่งมีอุปกรณ์สื่อสารสำคัญ โดยเฉพาะจุดรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต STARLINK ในฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ เมืองเมียวดี ตรงข้ามกับ อ.แม่สอด ส่งผลให้มีผู้อพยพหนีข้ามแม่น้ำเมยขึ้นฝั่งไทยต่อเนื่องกว่าพันคน ซึ่งบางคนต้องจมน้ำตาย
การวางระเบิดอาคารครั้งนี้ถือว่าแรงและหนักมาก รับรู้แรงระเบิดได้ในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร สะเก็ดระเบิดกระเด็นเข้ามาถึงพื้นที่ฝั่งไทยเล็กน้อย