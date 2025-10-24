xs
xsm
sm
md
lg

เผยโฉม ฉลามวาฬ ว่ายน้ำเล่นบริเวณเกาะริ้น หน้าหาดนาจอมเทียนพัทยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- เผยภาพ ฉลามวาฬ ว่ายน้ำอวดโฉมบริเวณเกาะริ้น หน้าหาดนาจอมเทียนพัทยา  จ.ชลบุรี นักตกปลาสุดตื่นเต้นหลังเข้ามาว่ายน้ำเล่นรอบตัวเรือนานหลายนาทีจนต้องหยิบมือถือถ่ายคลิปโชว์โลกออนไลน์​

วันนี้ (24 ต.ค.)​ ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอความยาวประมาณ  1.44 นาทีจากนักตกปลาที่เช่าเหมาเรือไปยังเกาะริ้น ที่อยู่บริเวณด้านหน้าหาดนาจอมเทียน จุดดำน้ำสวยงามอีกแห่งของเมืองพัทยา  โดยเป็นคลิปภาพ ฉลามวาฬ  ที่กำลังว่ายน้ำเล่นรอบตัวเรือนานหลายนาทีจนสามารถหยิบโทรศัพท์​มือถือขึ้นมาเก็บภาพแห่งความประทับใจ​ไว้ได้

เจ้าของคลิปเล่าว่า เหตุการณ์​ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมาขณะตนเองและเพื่อนได้เช่าเรือออกไปตกปลาที่บริเวณเกาะริ้น ซึ่งขณะนั้นได้พบ ฉลามวาฬ  เข้ามาว่ายน้ำเล่นรอบเรือนานหลายนาทีจนสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกบนเรือ 

และได้พากันหยิบโทรศัพท์​มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแห่งความประทับใจ


สำหรับ เกาะริ้น อยู่บริเวณหน้าหาดนาจอมเทียนพัทยา เป็นเกาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของทหารเรือ และ ฉลามวาฬถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล 

จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนื่องจาก ฉลามวาฬ เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และในประเทศไทยยังเป็นสัตว์ป่าสงวน ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย





เผยโฉม ฉลามวาฬ ว่ายน้ำเล่นบริเวณเกาะริ้น หน้าหาดนาจอมเทียนพัทยา
เผยโฉม ฉลามวาฬ ว่ายน้ำเล่นบริเวณเกาะริ้น หน้าหาดนาจอมเทียนพัทยา
เผยโฉม ฉลามวาฬ ว่ายน้ำเล่นบริเวณเกาะริ้น หน้าหาดนาจอมเทียนพัทยา
เผยโฉม ฉลามวาฬ ว่ายน้ำเล่นบริเวณเกาะริ้น หน้าหาดนาจอมเทียนพัทยา
กำลังโหลดความคิดเห็น