ม.มหิดล กาญจนบุรี จับมือ NCYU ไต้หวัน เสริมความร่วมมือวิชาการ–วิจัย–แลกเปลี่ยนนักศึกษา

กาญจนบุรี - ม.มหิดล กาญจนบุรี จับมือมหาวิทยาลัยแห่งชาติไถหนัน ไต้หวัน พัฒนาความร่วมมือวิชาการ–วิจัย–แลกเปลี่ยนนักศึกษา เชื่อมเครือข่ายระดับนานาชาติ
วันนี้( 24 ต.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ National Chiayi University (NCYU) ประเทศไต้หวัน โดยมี Prof. Dr. Wu She-Ching คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ Assoc. Prof. Dr. Lu Ying-Chen หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติไถหนัน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพพรรณ แพเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และอาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กาบคำ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับโลก อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองสถาบัน
ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Chiayi University ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2568 ซึ่งตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติทั้งด้านเทคโนโลยีการอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการยกระดับสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ ตอบสนองต่อพันธกิจ “ปัญญาของแผ่นดิน” ที่มุ่งพัฒนาความรู้ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางวิชาการและสังคมในระดับโลกอย่างแท้จริง