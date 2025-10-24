xs
โอละพ่อ! ตร.เพชรบุรีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้าน ขอกำลังกว่า 20 นายรุดดับไฟ สุดท้ายไหม้หม้อแกง!

24 ต.ค.

เพชรบุรี - ตำรวจเมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ กลางตลาดสด รีบประสานรถดับเพลิงเข้าตรวจสอบ ก่อนพบสาเหตุสุดฮา “หม้อแกงไหม้” ควันพุ่งโขมง ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่เรียกเสียงหัวเราะจากเจ้าหน้าที่

เย็นวันนี้( 24 ต.ค.) ร.ต.อ.คมสันต์ พุ่มเงิน รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองเพชรบุรี ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในตลาดสดเพชรบุรี ใกล้เคียงธนาคารกรุงเทพ สาขาเพชรบุรี จึงประสานรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองเพชรบุรีจำนวน 3 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จังหวัดเพชรบุรี กำลังกว่า 20 นาย รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเร่งด่วน

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบจุดเกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ซึ่งเปิดเป็นร้าน “ปิยะนันท์ ฟาร์ม” จำหน่ายชิ้นส่วนหมูและไก่ ภายในบริเวณตลาดสดเพชรบุรี พบกลุ่มควันจำนวนมากลอยออกมาจากบริเวณชั้นล่างของอาคาร สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าบริเวณใกล้เคียงที่ต่างรีบวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งขึงสายยางเตรียมฉีดน้ำ ก่อนเข้าตรวจสอบต้นเพลิงอย่างละเอียด ท่ามกลางความสนใจของชาวตลาดที่พากันยืนมุงดูอยู่รอบบริเวณ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงต้นเพลิง กลับพบว่าเหตุเพลิงไหม้ที่แจ้งมาอย่างน่าตกใจนั้น แท้จริงเป็นเพียง “หม้อประกอบอาหารขนาดใหญ่” ที่ตั้งอยู่ในครัวหลังร้านเกิดความร้อนจัดจนไหม้และมีควันโขมงออกมาเท่านั้น

หลังจากฉีดน้ำดับจนควันจางลง สถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่ได้เกิดความเสียหายกับอาคารหรือทรัพย์สินแต่อย่างใด และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ร.ต.อ.คมสันต์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดจากความเข้าใจผิดของประชาชนในตลาดที่เห็นกลุ่มควันหนาแน่นลอยออกจากร้าน จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือ ซึ่งถือเป็นการแจ้งเหตุด้วยความหวังดี แม้สุดท้ายจะไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้รุนแรงก็ตาม

ด้านเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงและกู้ภัยที่เข้าระงับเหตุ ต่างพากันหัวเราะด้วยความโล่งใจ หลังทราบว่าต้นเพลิงคือ “หม้อแกงไหม้” ไม่ใช่ไฟไหม้อาคารจริง พร้อมฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบต้นเหตุให้แน่ชัดก่อนโทรแจ้ง แต่หากไม่มั่นใจ ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เสมอเพื่อความปลอดภัย

บรรยากาศหลังเหตุการณ์สงบเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่และชาวตลาดที่มุงดู โดยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “โอละพ่อ! ที่แท้หม้อแกงไหม้” ถือเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่จบลงด้วยความฮา ไม่ต้องสูญเสียหรือบาดเจ็บใด ๆ แต่ได้บทเรียนเรื่องการระมัดระวังเรื่องความร้อนในครัวเรือนไปพร้อมกัน










