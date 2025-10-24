โรงเรียนนานาชาติเมทนีดล มอบ "ป้อมกำกับไฟจราจร" แก่สภ.ท่าพระ จุดอุ่นใจแห่งที่ 12 สร้างความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่/ประชาชน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โรงเรียนนานาชาติเมทนีดล เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์สร้างเมืองขอนแก่นปลอดภัย ล่าสุดส่งมอบ "ป้อมกำกับไฟจราจรจุดอุ่นใจที่ 12" ณ บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านหนองแวง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งสร้างความอุ่นใจการสัญจรแก่ประชาชน
วันนี้ (24 ต.ค.) ที่บริเวณแยกไฟแดงบ้านหนองแวง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โรงเรียนนานาชาติเมทนีดล ประเทศไทย (Mataneedol International School Thailand) เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์สร้างเมืองขอนแก่นปลอดภัย ล่าสุดส่งมอบ "ป้อมกำกับไฟจราจรจุดอุ่นใจที่ 12" มีดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเมทนีดล เป็นผู้มอบป้อมกำกับไฟจราจรดังกล่าว โดยมี พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัตน์ ผกก.สภ.ท่าพระ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนางสาวพิมมะศร มอมม่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เป็นตัวแทนชุมชนร่วมในพิธี
โครงการนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และความปลอดภัยในการเดินทางของชาวขอนแก่น โดยป้อมแห่งนี้นับเป็นป้อมที่ 12 ที่ทางโรงเรียนได้สร้างและมอบให้ตามจุดสำคัญทั่วเมือง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีที่กำกับจราจรที่ปลอดภัย สามารถหลบแดดฝนและปฏิบัติงานได้ในทุกสภาพอากาศ
นอกจากนี้ ป้อมดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็น "จุดอุ่นใจ" ให้กับชุมชน โดยเฉพาะในยามค่ำคืน ด้วยแสงสว่างที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาอาชญากรรม และลดอุบัติเหตุในจุดที่เคยเป็นจุดเสี่ยง
ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเมทนีดล กล่าวว่า ป้อมกำกับไฟจราจรจุดนี้ เป็นจุดออกจากเมืองขอนแก่นสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในการขับขี่และลดอาชญากรรมไปในตัว เพราะกลางคืนมีแสงสว่างให้ผู้สัญจร ป้องปรามเหตุได้ดี เราสร้างป้อมกำกับไฟจราจร เพื่อเป็นจุดอุ่นใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสุขภาพกายใจที่ดีในการทำงาน ทั้งประชาชนเดินเท้าได้รับแสงสว่าง ประชาชนปลอดภัย โดยงบประมาณทั้งหมดมาจากงบประมาณส่วนตัว ผู้รับสบายใจได้
ขณะที่พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัตน์ ผกก.สภ.ท่าพระ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ ดร.อรทัย เป็นผู้นำองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างแท้จริง หน่วยงานตำรวจทุกส่วนพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน นำ พร้อมทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ งานจราจรเพื่อบริการพี่น้องประชาชน และผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
การดำเนินงานนี้ถือว่า โรงเรียนนานาชาติเมทนีดล ประเทศไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR: Corporate Social Responsibility ในการสนับสนุนองค์กรอื่นและประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประชาชนคนเดินทางเท้าหรือสัญจรไปมา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสังคมให้ยั่งยืน
ด้าน นางสาวพิมมะศร มอมม่าย รองนายก อบต.ท่าพระ กล่าวเสริมว่า ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนเมทะนีดลที่มาช่วยชาวบ้านและหน่วยงานของเรา แต่ก่อนเส้นทางเส้นนี้ ไม่มีป้อมไฟจราจร ซึ่งชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนแถมยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อย ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ดีใจที่มีป้อมยามตั้งอยู่ที่นี่ ชาวบ้านจะได้พึ่งพาอาศัยในการสัญจรไปมา เพิ่มความสะดวกสบาย สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนด้วย
สำหรับการสร้างป้อมกำกับไฟจราจร ของโรงเรียนนานาชาติเมทนีดล ได้สร้างแล้วเสร็จและส่งมอบแล้ว รวมทั้งหมด 12 ป้อม ประกอบด้วย 1) ป้อมถนนมิตรภาพสี่แยกเจริญศรี 2) ป้อมสี่แยกบ้านกอก 3) ป้อมจุดบริการประชาชนลดอาชญากรหนองแสง 4) ป้อมสี่แยกค่ายสีหราชเดโชไชย ร.8 5) ป้อมแอร์พอร์ต 6) ป้อมสามเหลี่ยมทางลอด 7) ต่อเติมป้อมประตูเมือง 8) ป้อมสามแยกท่าพระ 9) ป้อมสี่แยกบ้านเป็ด 10) ป้อมหนองบัวดีหมี 11) ป้อมสี่แยกไฟแดงบ้านโนนสมบูรณ์ ใกล้ รพ.สิรินธร และ 12) ป้อมบ้านหนองแวง