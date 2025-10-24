กระบะตู้ทึบส่งของหลับใน พุ่งชนศาลาริมทาง ฝ่าตลาดเช้าโคราชพังยับ ดับคาที่ 1 ราย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- กระบะตู้ทึบส่งสินค้าคนขับหลับใน พุ่งชนศาลาริมทางฝ่าตลาดเช้าอาร์ไนท์ จอหอ โคราช ชนคนยืนรอรถลากติดไปหน้ารถดับคาที่ 1 ราย ขณะศาลาริมทางพังเสียหายทั้งหลัง รถเข็นของแม่ค้ายับ ท่ามกลางประชาชนกำลังมาจับจ่ายซื้อของในตลาด
วันนี้ (24 ต.ค.68) เมื่อเวลา 06.20 น. หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล ( ฮุก 31) นครราชสีมา ลูกข่าย จุด จอหอ ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะตู้ทึบ ชนคนเดินเท้า ที่บริเวณริมถนนสุรนารายณ์ ด้านหน้าตลาดอาร์ไนท์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมกู้ชีพกู้ภัย พร้อมด้วยรถพยาบาล รุดไปที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ
โดยจุดเกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะตู้ทึบสีขาว ทะเบียน ยธ 9167 นครราชสีมา สภาพด้านหน้าพังยับ และพบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นหญิง อายุ 70 ปี ชาว จ.นครราชสีมา (ขอสงวนชื่อ) นอนหมดสติอยู่ที่พื้นห่างจากหน้ารถกระบะตู้ทึบไปไม่ถึงครึ่งเมตร ตรวจสอบพบว่า ชีพจรอ่อน ไม่รู้สึกตัว มีบาดแผลตามร่างกายหลายจุด กู้ชีพฯ จึงเร่ง CPR ปั๊มหัวใจยื้อชีวิต โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินจาก รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมตรวจสอบช่วยเหลือ แต่ผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บสาหัส อาการวิกฤติ และทนพิษบาดแผลไม่ไหว จึงได้เสียชีวิตลงอย่างรวดเร็วในที่เกิดเหตุ
สอบถามแม่ค้ารายหนึ่ง (ขอสงวนชื่อ) ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุและเห็นเหตุการณ์ บอกว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณ 06.20 น. ตนกำลังจัดร้านเพื่อเตรียมจะขายของ แต่ในระหว่างจัดร้านอยู่นั้น ได้ยินเสียงดังปัง พอหันกลับไปดูก็เห็นรถกระบะตู้ทึบพุ่งเข้ามาที่ร้าน โดยมีร่างผู้เสียชีวิตถูกอัดติดบริเวณหน้ารถมาด้วย ตนจึงเตรียมจะวิ่งหนีไปหลบที่คูน้ำใกล้ๆ จากนั้น รถก็จอดนิ่งสนิท และเห็นร่างผู้เสียชีวิตตกลงมาจากหน้ารถ ซึ่งมีประชาชนที่มาจับจ่ายตลาด โทร.แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ก็ช่วยไม่ทัน ได้เสียชีวิตลงแล้ว
ทั้งนี้คาดว่า คนขับรถกระบะตู้ทึบน่าจะหลับใน จึงทำให้รถเสียหลักมาพุ่งชนคนเดินเท้าที่กำลังยืนรอรถอยู่ที่ศาลาริมทางจนเสียชีวิต และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก แต่ ถือว่าโชคดีที่มีผู้เสียชีวิตแค่รายเดียว เพราะปกติที่ศาลารอรถในช่วงเช้า จะมีประชาชนและเด็กนักเรียนมารอขึ้นรถอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมคนที่มารอรถจึงค่อนข้างน้อย แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว
เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติม พบร่องรอยของล้อรถกระบะตู้ทึบพุ่งชนลากยาวอยู่บนถนน และ พบศาลาพักผู้โดยสารริมทาง ถูกชนจนพังเสียหายลงมาทั้งหลัง นอกจากนี้ ยังพบรถเข็นของแม่ค้าที่จอดทิ้งไว้ริมทาง ก็ถูกชนพังเสียหายไปด้วยอีกหนึ่งคัน
ร้อยเวร สภ.จอหอ ได้สอบปากคำคนขับกระบะเบื้องต้นทราบว่า ได้ขับรถกระบะตู้ทึบไปส่งของที่ จ.ชัยภูมิ กับเพื่อนคนงานอีกคน และจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมา เพื่อออกเวรเปลี่ยนรอบ แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดหลับใน จึงเสียการควบคุมรถ ทำให้รถเสียหลักออกจากถนน ไปพุ่งไปชนศาลาริมทางจนพังหักลงมาทั้งหลัง และยังชนผู้เสียชีวิตที่กำลังยืนรอรถอย่างจัง จนอัดร่างติดไปกับหน้ารถด้วยดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จะได้ประสานติดต่อแจ้งญาติผู้เสยชีวิตให้ทราบ และนำตัวคนขับกระบะฯ ไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่ สภ.จอหอ พร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมหลักฐานจุดเกิดเหตุ เพื่อนำไปประกอบสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ให้นำส่ง รพ.มหาราชนครราชสีมา เพื่อให้แพทย์นิจิเวชชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนตามขั้นตอน ก่อนให้ญาติติดต่อขอรับศพนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป