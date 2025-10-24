(คลิป)ลานตาขั้นสุดทั้งเมือง! คนทั่วทิศแห่แขวนโคมแสนดวงทั่ว“ลำพูน” ก่อนเปิดงานยิ่งใหญ่วันนี้

ลำพูน – สว่างไสวทั่วเมืองเจ้าแม่จามเทวี แล้ว..ทั้งชาวลำพูน ทั้งนักท่องเที่ยวต่างถิ่น แห่ร่วมแขวนโคมแสนดวงเป็นพุทธบูชา-ลอยกระทงกันคึกคักต่อเนื่อง ก่อนทำพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่วันนี้ และจุดแขวนยาวไปจนถึง 10 พฤศจิกาฯ
บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน เต็มไปด้วยแสงสีสุดงามตระการตาจากโคมไฟสีสันสดใสที่ชาวลำพูน ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างถิ่น ที่พากันเดินทางมาร่วมแขวนโคมเพื่อถวายบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย เนื่องใน เทศกาลโคมแสนดวง ลอยกระทงเมืองลำพูน” กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 19 ต.ค.เป็นต้นมา
ซึ่งนอกจากภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ดังกล่าวแล้ว รอบตัวเมืองลำพูน ก็มีการประดับตกแต่งโคมหลากสีสันหลายพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมความสวยงามของแสงไฟจากโคมหลากสีสันยามค่ำคืนของเมืองลำพูนหลายจุด ได้แก่ สะพานท่าสิงห์, บริเวณถนนรอบเมืองในหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ทั้ง 2 ด้าน ความยาวด้านละ 100 เมตร รวม 200 เมตร บริเวณถนนอัฏฐารส, บริเวณถนนอินทยงยศ ความยาว 90 เมตร, บริเวณถนนรถแก้วจนถึงหน้าวัดมหาวัน และบริเวณลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี
ทั้งยังมีการทำจุดเช็คอิน จำนวน 1 จุด, จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลดนตรีและศิลปะ “Lamphun Art & music Festival” ณ บริเวณประตูท่านาง
"เทศกาลโคมแสนดวง ที่เมืองลำพูน”จะมีพิธีเปิดงานในวันนี้(ศุกร์ 24 ตุลาคม 2568) และวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 มีพิธีเปิดขบวนแห่ขบวนโคมถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยฯ โดยจุดเริ่มต้นขบวน (ขบวนของทั้ง 8 อำเภอ) ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ พระนางจามเทวี จากนั้นเคลื่อนขบวนบนถนนรอบเมืองใน ผ่านตลาดโต้รุ่งลำพูน จนถึงแยกประตูลี้ เลี้ยวช้ายเข้าสู่ถนนอินทยงยศ ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) เลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าสู่ถนนรอบเมืองใน ผ่านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ผ่านประตูท่านางและสิ้นสุดขบวน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
เทศกาลโคมแสนดวง ที่เมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2568 ของจังหวัดลำพูน เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมมาแล้วตั้งแต่ 19 กันยายนที่ผ่านมา และมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ยาวไปจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2568
สำหรับประเพณีแขวนโคมของลำพูนนั้น แม้ไม่แน่ชัดว่าเริ่มขึ้นเมื่อใด แต่ถ้าจะกล่าวถึงโคมแล้วนั้นมีการใช้ประดับตกแต่งและให้แสงสว่างตามบ้านเรือน ทางเดิน กันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งยังไม่มีไฟฟ้า ขณะที่ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการถวายโคมจะทำเมื่อหลังออกพรรษาใกล้กับเทศกาลยี่เป็ง หรืองานลอยกระทงของทางภาคเหนือล้านนานั่นเอง
ประเพณีการแขวนโคมของภาคเหนือล้านนาก็เพื่อทำการบูชาไฟ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือเสมือนให้ไฟช่วยนำทาง และให้โคมช่วยป้องกันไม่ให้ไฟในโคมดับเปรียบดั่งมีสิ่งคุ้มครองผู้แขวนบูชานั่นเอง
นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาแขวนโคมได้ที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัยมหาวรวิหาร และวัดมหาวัน อีกทั้งได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว