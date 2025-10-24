หนีไม่ทัน! ชายชาวกะเหรี่ยง ถูกกระทิงป่าทำร้ายบาดเจ็บกลางอุทยานฯ พุเตย เจ้าหน้าที่เร่งช่วยหามส่ง รพ.

สุพรรณบุรี - เหตุสลดกลางป่าพุเตย สุพรรณบุรี พบ ชายชาวกะเหรี่ยงวัย 45 ปี ถูกกระทิงป่าทำร้ายขณะเข้าไปเก็บของป่า โชคดีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าช่วยได้ทัน เร่งหามออกจากพื้นที่ลาดชันอย่างยากลำบาก ก่อนนำส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่ในกาญจนบุรี ล่าสุดอาการปลอดภัย
นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วยนายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นางสาวสาวิตรี เชื้อพงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าเกิดเหตุชายชาวกะเหรี่ยงถูกกระทิงป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย เจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ( 23 ต.ค.)
ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรับผิดชอบ กระทั่งเวลาประมาณ 16.00 น. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า นายสุรชัย งามยิ่ง อายุ 45 ปี ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง บ้านกล้วย หมู่ 1 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง ถูกกระทิงป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างเข้าไปเก็บของป่าในพื้นที่อุทยาน
เมื่อได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยอุทยานฯ นำโดยผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 10 นาย รีบเดินเท้าเข้าพื้นที่ทันที โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที เดินลึกเข้าไปกว่า 800 เมตร พบกลุ่มชาวบ้านกำลังช่วยกันหามผู้บาดเจ็บออกจากป่า จึงเข้าช่วยเหลือทันที เจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้ผ้าพันแผลห้ามเลือดและตรวจชีพจร พบว่านายสุรชัยยังรู้สึกตัวดี มีบาดแผลฟกช้ำหลายแห่งบริเวณลำตัวและขา คาดว่าถูกกระทิงวิ่งชนอย่างแรง ก่อนช่วยกันลำเลียงร่างออกจากพื้นที่
การลำเลียงเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากเส้นทางเป็นภูเขาสูงลาดชัน รถกู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องใช้แรงคนแบกเปลสนามเดินเท้าผ่านป่าทึบกว่า 800 เมตร ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าว กระทั่งเวลา 16.40 น. จึงสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บถึงจุดรับของรถกู้ชีพที่รออยู่ริมชายป่า
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตยได้ประสานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ให้จัดรถพยาบาลเข้ารับตัวผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลสถานพระบารมี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำการรักษาเบื้องต้น ก่อนส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ครบครัน โดยขณะนี้อาการปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
จากการสอบถาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลวังยาว ทราบว่า นายสุรชัยมักเข้าไปเก็บของป่าในเขตอุทยานฯ เป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ เช่น เห็ด หน่อไม้ และสมุนไพร แต่ครั้งนี้คาดว่ากระทิงป่าที่หากินอยู่บริเวณใกล้เคียงอาจตกใจเมื่อพบคน จึงวิ่งเข้าทำร้ายโดยไม่ทันตั้งตัว
ด้าน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตย ระบุว่า หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่โดยรอบและติดตั้งกล้องดักถ่าย (Camera Trap) เพิ่มเติม เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของกระทิงฝูงดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเตือนชาวบ้านให้งดเข้าพื้นที่หาของป่าในช่วงนี้ เพื่อป้องกันอันตรายซ้ำ
ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือเยียวยาตาม กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2566 และ หลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า พ.ศ. 2566 ได้หรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าไปในเขตอุทยานโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ หากผลตรวจสอบพบว่า นายสุรชัยเข้าไปเก็บของป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจไม่เข้าเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือตามกองทุน แต่ทางอุทยานฯ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จะยังคงให้การดูแลช่วยเหลือด้านการรักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติพุเตย มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 320 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ ทั้งกระทิง ช้างป่า กวาง เก้ง และหมูป่า เจ้าหน้าที่จึงต้องออกลาดตระเวนเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า และลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูหากินของสัตว์ป่า
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำหรับประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง ไม่เข้าไปในเขตอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาต และควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระทิงหรือช้างป่าหากิน เพื่อป้องกันอันตรายจากการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าในระยะใกล้