แม่ค้าที่อุดรฯสั่งซื้อเครื่องปั่นออนไลน์ได้น้ำยาถูกพื้น ลั่นไม่เข็ด..จะเสี่ยงช้อปของถูกต่อ

อุดรธานี – หลอกกันอีกแล้ว!สั่งเครื่องปั่นออนไลน์ แต่พอพัสดุมาส่งกลับได้ “น้ำยาถูพื้น” แทน แม่ค้าสาวใหญ่วัย61 ปีโอดไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ของไม่ตรงปก อย่างไรก็ตามผู้เสียหายรายนี้บอกว่า “ฉลาดน้อยแต่ยังไม่เข็ด ช็อปของถูกต่อแน่นอน”
วันนี้ (23 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายภาณุมาศ จิตวศินกุล เจ้าของเพจ เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในเขตตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี ว่าถูกหลอกสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หลังโอนเงินซื้อเครื่องปั่นแต่กลับได้น้ำยาถูพื้นแทน
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่ชุมชนโพธิ์ทอง ต.หมากแข้ง พบกับ นางทัศนีย์ ศรีบุตร หรือ “อ้อย” อายุ 61 ปี ผู้เสียหาย เล่าว่า ตนเห็นโฆษณาขายเครื่องปั่นราคาถูกบนเฟซบุ๊ก โดยระบุว่าราคาปกติอยู่ที่ 299 บาท แต่จัดโปรโมชั่นลดเหลือเพียง 162 บาท รวมค่าส่งปลายทาง 212 บาท จึงตัดสินใจสั่งซื้อ
ดูจากรูปแล้วเครื่องปั่นสวยมาก ขนาด 2 ลิตร เหมือนจะคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป เลยสั่งซื้อไว้เผื่อใช้ทำอาหาร เพราะตัวเราเองก็ค้าขายด้วย แต่พอของมาส่ง จับกล่องแล้วรู้สึกเบา ก็ยังพูดกับคนส่งว่า ของจะตรงปกไหมเนี่ย พอแกะออกมาก็อุทานเลยว่า ตายห่า! ชิป... อะไรวะเนี่ย! เปิดดูถึงกับหัวเสีย เพราะไม่ใช่เครื่องปั่น แต่เป็นน้ำยาถูพื้น นางอ้อยกล่าวพร้อมหัวเราะทั้งขำทั้งเซ็ง
หลังตรวจสอบพบว่า น้ำยาถูพื้นที่ได้รับมีมูลค่าเพียงไม่กี่สิบบาท เมื่อพยายามติดต่อร้านค้าชื่อ บูรพาช้อปปิ้ง ผ่านช่องทางแชท ก็ไม่สามารถโทรติดต่อได้ และเมื่อส่งข้อความไป ร้านกลับตอบกลับอัตโนมัติเท่านั้น
ผู้เสียหายกล่าวต่อว่า ดีนะที่ไม่เอาไปอาบน้ำให้หมา เพราะตอนแรกนึกว่าเป็นแชมพูอาบน้ำสุนัข โชคดีจริง ๆ พร้อมฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ให้ช่วยตรวจสอบกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนอย่างจริงจังด้วย
อย่างไรก็ตาม นางอ้อยยอมรับว่า แม้จะถูกหลอกซ้ำหลายครั้ง ครั้งก่อนเคยสั่งพัดลมไอน้ำแต่ใช้งานไม่ได้ แต่ก็ยังไม่เข็ดกับการช้อปปิ้งออนไลน์ บอกว่า ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิต ฉลาดน้อยแต่ยังอยากลองของถูกต่อไป