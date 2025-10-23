สวนสัตว์เปิดเขาเขียวปลื้ม! ต้อนรับ “ลูกนกฟลามิงโก้” 3 ตัวสุดน่ารัก เผยสุขภาพแข็งแรงดี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เผยข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกนกฟลามิงโก้” จำนวน 3 ตัว ที่เพิ่งฟักออกจากไข่เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา สร้างความปลื้มใจให้กับทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์เป็นอย่างมาก
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ลูกนกฟลามิงโก้ทั้ง 3 ตัวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์และพี่เลี้ยงสัตว์ ขณะนี้ยังไม่ทราบเพศของลูกนก โดยปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีนกฟลามิงโก้ทั้งหมด 73 ตัว แบ่งเป็นตัวเต็มวัย 70 ตัว และลูกนกเกิดใหม่ 3 ตัว
ล่าสุด! ลูกนกฟลามิงโก้ทั้ง 3 ตัวได้ออกมาอวดโฉมความน่ารักให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมแล้ว ร่วมกับฝูงฟลามิงโก้ตัวเต็มวัยในส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโก้ โซนแอฟริกา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและเก็บภาพความน่ารักของลูกนกฟลามิงโก้ได้ทุกวัน ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี