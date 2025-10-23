โคราชเหมากล้วยหอมทองกว่า 30 ตัน ปลุกเสกบวงสรวง“ย่าโม” ก่อนส่งให้ทหารกล้าชายแดนไทย-กัมพูชา

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผู้ว่าฯร่วมภาครัฐเอกชนโคราช เหมากล้วยหอมทองกว่า 30 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม ประสบปัญหากล้วยหอมทองล้นตลาด พร้อมประกอบพิธีปลุกเสกบวงสรวงย่าโมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนส่งให้ทหารกล้าแนวชายแดนไทย- กัมพูชา พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ปฏิบัติภารกิจปกป้องแผ่นดินไทยได้ราบรื่นง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก
วันนี้ ( 23 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และประชาชน ช่วยการลำเลียงกล้วยหอมทอง กว่า 30 ตัน ขึ้นสู่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหน่วยงานราชการ พร้อมกับประชาชน ช่วยกันลำเลียงกล้วยหอมทองทั้งหมดลอดซุ้มประตูชุมพล ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าแก่ของจังหวัด พร้อมกับนำขึ้นรถของทหารเพื่อนำไปมอบให้กับทหารและกำลังพลที่อยู่แนวชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2
ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองในตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง ที่กำลังประสบปัญหากล้วยหอมทองล้นตลาดแล้ว ยังเป็นการส่งกำลังใจไปให้ทหารและกำลังที่อยู่ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชาด้วย
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาที่กำลังประสบปัญหากล้วยหอมทองล้นตลาด ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาด้านชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้ โดยกล้วยหอมทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ มาจากมีผู้ใจบุญชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เหมาซื้อกล้วยหอมของเกษตรกร และส่วนหนึ่งเป็นกล้วยหอมของเกษตรกรที่ตั้งใจจะนำไปให้ทหารกล้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย
ส่วนการประกอบพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง จะได้ขายดี และที่สำคัญ ยังเป็นเสริมสิริมงคลให้กับทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เวลาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างๆ จะได้มีราบรื่น ง่ายเหมือนการปลอกกล้วยเข้าปาก