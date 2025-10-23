เปิดคลิปนาทีเก๋งมรณีชนหนีฝ่าไฟแดงแม่สายชนซ้ำ พ่อกู้ภัยฯกับลูก 13 ขวบ ดับอนาถ

เชียงราย – เผยนาทีสลด..เก๋งหนุ่มฉกรรจ์วัย 26 ชนแล้วบึ่งหนี ก่อนฝ่าไฟแดงแยกห้วยน้ำรินแม่สาย ชน จยย.กระเด็น 3 คันรวด จนพ่อกู้ภัยฯกับลูกชายวัย 13 ขวบ ดับสลดคาที่ เจ็บอีก 2
กรณีเกิดอุบัติเหตุสุดสลด..รถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีเขียว ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ได้พุ่งชนรถคันอื่นบริเวณสี่แยกไฟแดงวัลณีแม่สาย ก่อนขับด้วยความเร็ว จนถึงแยกห้วยน้ำริน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์จำนวน 3 คัน จนกระเด็นล้มระเนระนาดเมื่อคืนที่ผ่านมา(22 ต.ค.)
กระทั่งทำให้นายยิ่ง นามแสง อายุ 45 ปี อาสากู้ภัยมูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหาร และลูกชาย คือ ด.ช.วีรบุรุษ นามแสง อายุ 13 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ รวมทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 รายนั้น
ล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดของตำรวจทางหลวง ส.5 กก.5 บก.ทล.ซึ่งติดตั้งตรงสี่แยกดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นรายละเอียดของอุบัติเหตุอย่างชัดเจน โดยพบว่าขณะไฟจราจรฝั่งถนนพหลโยธินสายแม่สาย-เชียงราย มีสัญญานไฟเขียว นายแสงจึงได้พาลูกชายนั่งซ้อนท้ายขับเลี้ยวขวาจะไปยังถนนหมายเลข 1290 หรือถนนสายแม่สาย-เชียงแสน
แต่ปรากฎว่าในเวลาประมาณ 19.22 น.รถยนต์เก๋งได้ขับมาจากถนนสายแม่สาย-เชียงแสน อย่างรวดเร็วและฝ่าสัญญานไฟแดงพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ของนายแสงอย่างรุนแรงโดยไม่มีการเบรก จนทำให้นายแสงและลูกชายเสียชีวิตคาที่ ส่วนรถยนต์เก๋งพุ่งชนขอบทางจนจอดแน่นิ่งอยู่
หลังเกิดเหตุ พ.ต.ท.จักรพงษ์ ศรีวาณิชย์กุล พนักงานสอบสวนเวร สภ.แม่สาย นำเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสากู้ภัยเข้าไปตรวจสอบและควบคุมตัวคนขับ ทราบชื่อต่อมาคือนายสมพงษ์ อายุ 26 ปี ชาว ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ก่อนนำไปยังสอบปากคำที่ สภ.แม่สาย
ตรวจเบื้องต้นไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกาย แต่นายสมพงษ์พูดจาวกวน เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและพยานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่าก่อนที่นายสมพงษ์จะขับรถไปชนคนเสียชีวิตครั้งนี้ได้ขับรถไปชนรถคันอื่นมาก่อนและขับหลบหนีไปทางสี่แยกห้วยน้ำรินดังกล่าว.