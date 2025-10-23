จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมใจจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช​

ศูนย์ข่าวศรีราชา- จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมใจจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
เมื่อเวลา 08.00น.วันนี้ (23 ต.ค.) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการจากหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงความความกตัญญูและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ วันปิยมหาราช
พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่ง อาทิ การเลิกทาส การปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย รวมถึงการวางรากฐานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นคุณูปการต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน
อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
เช่นเดียวกับ นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญานนท์ นายอำเภอบางละมุง ซึ่วเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรม เข้าร่วม
สำหรับพิธีการในช่วงแรกเป็นพิธีการวางพวงมาลาจากหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ หลังจากนั้นทางประธานขึ้นวางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันยื่นสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเป็นเวลา 57 วินาที ก่อนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ทั้งนี้ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 นับตั้งแต่วันเสด็จสวรรคตของพระองค์เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453
โดยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมือง ให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชแก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรปพระองค์เป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย เช่น การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามแบบอย่างอารยประเทศ และการเลิกทาส เป็นต้น