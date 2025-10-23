ชนวินาศ!ทั้งเก๋งชนหนีแล้วชนซ้ำ พ่อลูกกู้ภัยแม่สายดับ ส่วน 6 ล้อซิ่งท้านรกกวาดรถ-ร้านริมทางหน้า มฟล.

เชียงราย – เก๋ง/รถบรรทุก ชนวินาศสันตะโร 2 จุดทั้งแม่สาย-ทั้งหน้า ม.แม่ฟ้าหลวง..เผยเก๋งชนหนีมาก่อนแล้วชนซ้ำ กวาด จยย.กระเด็นคาแยกห้วยน้ำริน พ่ออายุ 45 ลูกวัย 13 อาสากู้ภัยฯดับสลด 2 ศพ เจ็บอีก 2 ขณะที่ 6 ล้อซิ่งท้านรก เสียหลักชนทั้งรถ-ร้านก๋วยเตี๋ยว โรตี ฯลฯ ริมทางหน้า มฟล.เสียหายระนาว เจ็บ 1
เกิดอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธิน 2 จุด เมื่อค่ำ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา จุดแรกเกิดขึ้นที่แยกห้วยน้ำรินเชื่อมถนนพหลโยธินกับถนนสายแม่สาย-เชียงแสน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สายตรวจ 191 สภ.แม่สาย ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจึงไปตรวจสอบ
พบรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีเขียว ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับมาจากทาง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มุ่งหน้าเข้าสี่แยกดังกล่าวด้วยความเร็วและชนรถจักรยานยนต์ที่อยู่บนถนนพหลโยธินจำนวน 3 คัน จนแต่ละคันกระเด็นล้มระเนระนาดไปคนละทิศละทาง ขณะที่รถเก๋งเสียหลักพุ่งชนคานเหล็กกั้นขอบจนจอดสนิท ในรถพบคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทราบชื่อต่อมาคือนายสมพงษ์ อายุ 26 ปี ชาว ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ตรวจสอบที่รถจักรยานยนต์ทั้ง 3 คัน พบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ 4 คน หน่วยกู้ภัยจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแม่สายอย่างเร่งด่วน แต่เนื่องจากบาดแผลฉกรรจ์จึงมีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมา 2 คน เป็นพ่อลูกที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันมา ผู้เป็นพ่อชื่อว่านายยิ่ง นามแสง อายุ 45 ปี มีอาชีพจำหน่ายอลูมิเนียมและเป็นอาสากู้ภัยของกู้ภัยพรหมวิหารแม่สาย ส่วนลูกชายชื่อว่า ด.ช.วีรบุรุษ นามแสง อายุ 13 ปี ส่วนอีก 2 คนได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถยนต์เก๋งขับมาจากทาง อ.เชียงแสน และได้พุ่งชนรถคันอื่นตรงแยกสี่แยกไฟแดงวัลณีแม่สายมาแล้ว ก่อนจะขับด้วยความเร็วจนถึงแยกห้วยน้ำรินและชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ทั้ง 3 คัน จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวคนขับรถยนต์เก๋งไปสอบปากคำที่ สภ.แม่สาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และตรวจสอบหลักฐานเพื่อหาสาเหตุต่อไป
อีกรายเกิดขึ้นบริเวณร้านค้าหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย ขณะที่ร้านค้าต่างๆ กำลังเปิดจำหน่ายอยู่ข้างทางได้มีรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย คันหนึ่ง ที่ขับมาจากทาง อ.เมืองเชียงราย จะไปทาง อ.แม่จัน ด้วยความเร็ว
เมื่อขับผ่านสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัย รถได้พุ่งชนร้านค้า ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายโรตี รถยนต์กระบะ และรถจักรยานยนต์ที่จอดเรียงรายกันอยู่ข้างทางจนเสียหายระนาว นอกจากนี้อาบังที่เปิดร้านขายโรตีได้รับบาดเจ็บ 1 คน เจ้าหน้าที่จึงติดตามหาตัวคนขับรถยนต์บรรทุกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันที