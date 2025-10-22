คดีล่วงละเมิดนักเรียนหญิง 15 ปีจนตั้งท้อง ตำรวจสอบ 3 วัยรุ่นชาย รับล่วงละเมิดจริง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจสภ.กระนวน นำตัววัยรุ่นชาย 3 คน คดีล่วงละเมิดนักเรียนหญิงวัย 15 ปีจนตั้งครรภ์ ทั้งหมดรับสารภาพก่อเหตุจริง ตำรวจตั้งข้อหา พรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร ด้านด.ญ.วัย 13 ปีที่ถูกระบุว่าพาเหยื่อไปให้กลุ่มวัยรุ่น ยังให้การปฏิเสธ
ความคืบหน้าคดีกลุ่มวัยรุ่นชาย 4 คนได้ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหญิงวัย 15 ปี จนตั้งครรภ์ ซึ่งต้นอ้อเป็นหนึ่ง ได้พาผู้ปกครองพร้อมนักเรียนหญิงผู้เสียหาย ไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.กระนวน ล่าสุดวันนี้ ( 22 ต.ค.) พ.ต.อ.สมยศ ศรีพระคุณ ผกก.สภ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้นำตัววัยรุ่นชาย 3 คน มาสอบสวนเพิ่มเติม หลังจากต้นอ้อ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ เหตุเกิดในพื้นที่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โดยวัยรุ่นชายทั้ง 3 คนที่ถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำ ได้แก่ นายภูมิ อายุ 15 ปี, นายเติ้ก อายุ 15 ปี และนายปาย อายุ 18 ปี ซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริง พร้อมยอมรับว่าไม่เคยรู้จักนักเรียนหญิงวัย 15 ปี รายนี้มาก่อน เพิ่งมาพบกันในวันเกิดเหตุเมื่อประมาณ 3 เดือนก่อน
จากคำให้การของวัยรุ่นชายทั้งสาม ให้การว่าวันเกิดเหตุได้พบกันที่คาร์แคร์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ โดยมี ด.ญ.วัย 13 ปี อยู่ในกลุ่มด้วย ซึ่งเป็นผู้ถามกลุ่มวัยรุ่น ว่าต้องการนักเรียนหญิงวัย 15 ปีหรือไม่ ก่อนจะพาไปยังรีสอร์ทและเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ต่อมาตำรวจได้เชิญ ด.ญ.วัย 13 ปี มาสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งด.ญ.วัย 13 ปีให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้พาไป แต่เป็นนักเรียนหญิงวัย 15 ปีที่ขอให้พาไปหากลุ่มวัยรุ่นเอง เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากับวัยรุ่นชายทั้ง 3 คน ในข้อหา “พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุสมควรเพื่อการอนาจาร” ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม