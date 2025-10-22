ผกก.ตม.กาญจนบุรี นำทีมไล่ล่ากระบะดำซุกแรงงานเถื่อน 10 ราย คนขับเป็นชาวเมียนมา รับค่าจ้างหัวละ 700 บาท

กาญจนบุรี - ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีไล่ล่ากระบะต้องสงสัย ขับหลบหนีหวังพาแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ ก่อนถูกสกัดจับได้ พบทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา รวมคนขับ 10 ราย เตรียมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (22 ต.ค.) พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ รอง ผบก.ฯ รรท.รอง ผบก.ตม.3 ได้มอบหมายให้ทุกพื้นที่เร่งตรวจสอบ ปราบปราม และสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง รวมถึงตรวจสอบพฤติกรรมของชาวไทยและต่างชาติที่มีแนวโน้มกระทำผิดกฎหมายหรือก่อเหตุอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ พร้อม พ.ต.ท.ตฤณธวัช ปัญญาธร รอง ผกก.ตม.กาญจนบุรี, ว่าที่ พ.ต.ต.ธนพงษ์ พลายเพชร สว.ตม.กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาออกจากจุดพักคอยภายในท่ามะขาม ซอย 3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จึงนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
ขณะเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบรถกระบะโตโยต้า รีโว สีดำ หมายเลขทะเบียน 3ฒท 1382 กรุงเทพมหานคร ขับออกจากซอยด้วยความเร็วสูง ลักษณะบรรทุกหนักผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจค้น แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไปทางแยกไฟแดงแก่งเสี้ยน แล้ววกเข้าถนนสาย 367 (ถนนเลี่ยงเมือง) ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่จึงขับไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด ก่อนสามารถสกัดจับได้ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบภายในรถพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ทั้งชายและหญิงนั่งเบียดเสียดกันเต็มคัน รวมทั้งหมด 10 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 3 ราย โดยมี นายอ่อง เพียว ซอ อายุ 35 ปี ชาวเมียนมา พกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ขึ้นต้นด้วยเลข 0) เป็นคนขับ
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายอ่อง เพียว ซอ ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่รู้จักในชื่อ “นายเบิร์ด” (ไม่ทราบชื่อจริง) ให้ขับรถไปรับแรงงานเมียนมา 9 คนจากจุดพักคอยในท่ามะขาม ซอย 3 เพื่อนำไปส่งยังจังหวัดชลบุรี โดยจะได้รับค่าจ้างคนละ 700 บาท แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ก่อนถึงจุดหมาย
ด้านแรงงานชาวเมียนมาทั้ง 9 คน ให้การสอดคล้องกันว่า ได้ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนอำเภอสังขละบุรี โดยมีนายหน้าพามาทั้งทางเรือและรถยนต์ ก่อนพักรออยู่ในพื้นที่ ต.ท่ามะขาม เพื่อรอเดินทางต่อไปทำงานที่จังหวัดชลบุรี โดยต้องจ่ายค่าหัวให้นายหน้าคนละ 20,000 บาท แต่จะจ่ายเมื่อถึงที่ทำงานเท่านั้น
หลังสอบปากคำ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และช่วยเหลือซ่อนเร้นหรือพาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันได้เร่งขยายผลติดตามตัวนายหน้าผู้ว่าจ้างมาดำเนินคดีเพิ่มเติม
พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติที่มีหมายจับหรือพฤติกรรมต้องสงสัย เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งกบดานของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ
พร้อมฝากถึงประชาชน หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมือง สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 904 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หรือเว็บไซต์ www.immigration.go.th